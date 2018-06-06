«Реставрацию» Ханского дворца в Бахчисарае обжалуют в Международном суде ООН

С таким исковым заявлением по просьбе жены крымскотатарского активиста Чийгоза обратился в международный суд адвокат. Работы по «реставрации» памятника крыскотатарской истории привели к варварскому разрушению уникального дворцового комплекса.

Российский адвокат Николай Полозов подал иск в Коптевский районный суд Москвы с требованием прекратить «реконструкцию» Ханского дворца в оккупированном Крыму. Об этом адвокат сообщил на странице Facebook.

«Требования остаются те же – немедленная остановка всех «реставрационных» работ, проведение комплексной экспертизы», – объяснил Полозов.

Борьба за спасение Ханского дворца продолжается. Сегодня по поручению Эльмира Аблялимова мной было подано исковое… Опубліковано Nikolai Polozov 6 червня 2018 р.

Он отметил, что иск подал по поручению Эльмиры Аблялимовой – жены Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Судится Аблялимова с подрядчиком работ в заповеднике – ООО «Корпорация ATTA Групп».

По словам Полозова, предыдущий иск к субподрядчику, который отклонили крымские «суды», теперь «будет рассмотрен уже в Международном суде ООН».

«Готовятся также обращения и иски в другие международные инстанции», – добавил адвокат.

Как известно, Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку, начались осенью 2017 года.

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

В феврале Эльмира Аблялимова подала иск с требованием прекратить «реконструкцию» Ханского дворца.

До оккупации она была директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника, на территории которого расположен дворец.

Однако крымский «суд» не принял иск, поскольку не увидел нарушения прав, свобод и законных интересов Аблялимовой.

«Украинско-Российское обозрение»