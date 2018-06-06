Россия проводит новые масштабные военные учения в Крыму

В рамках этих учений отрабатываются навыки уничтожения кораблей условного противника в Черном море. Российские маневры продолжатся до конца недели.
Во вторник в оккупированном Россией Крыму стартовали учения российских военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота. Об этом пишет российское издание «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу округа.
«В учениях принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано около ста самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении.
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Маневры продлятся до 8 июня.
В учениях принимают участие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, системы ПВО С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
Сообщается, что «по замыслу учений, корабли и самолеты условного противника планировали уничтожить стратегически важные объекты на территории Крыма».
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Так, 6 июля комплексы «Бал» и «Бастион» нанесли огневой удар по кораблям условного противника».
19 марта вооруженные силы РФ проводили широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму и в двух сепаратистских регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии.
«ТАСС»