Россия проводит новые масштабные военные учения в Крыму

В рамках этих учений отрабатываются навыки уничтожения кораблей условного противника в Черном море. Российские маневры продолжатся до конца недели.

Во вторник в оккупированном Россией Крыму стартовали учения российских военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота. Об этом пишет российское издание «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу округа.

«В учениях принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано около ста самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении.

Маневры продлятся до 8 июня.

В учениях принимают участие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, системы ПВО С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Сообщается, что «по замыслу учений, корабли и самолеты условного противника планировали уничтожить стратегически важные объекты на территории Крыма».

Так, 6 июля комплексы «Бал» и «Бастион» нанесли огневой удар по кораблям условного противника».

19 марта вооруженные силы РФ проводили широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму и в двух сепаратистских регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

«ТАСС»