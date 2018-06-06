Сенцов призвал всех людей на воле отказаться от голодовки в его поддержку

Украинский политузник Сенцов призвал всех находящихся на воле не голодать в его поддержку. Он призывает людей использовать другие средства влияния на ситуацию с политузниками в России.

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, который 24-й день голодает в российской тюрьме, призвал «людей на свободе» не голодать в его поддержку.

Об этом написал его адвокат Дмитрий Динзе в Facebook.

«Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку», – написал адвокат.

Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так у них много других возможностей… Опубліковано Дмитрієм Динзе 6 червня 2018 р.

Он пояснил, что это неправильно, так у людей на свободе есть «много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными».

«А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка», – подытожил Динзе.

Как уже сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 24-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что «обеспокоен этим обстоятельством», позже сам объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил украинский посол в Австрии Александр Щерба в Facebook.

По его словам, австрийские медиа получили обращение посольства накануне визита Путина в Австрию.

В обращении подчеркивается, что Сенцов, приговоренный к 20 годам строгого режима по надуманному обвинению, голодает более 2 недель.

«Дело Сенцова – хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которая готова вступиться за одну отдельную жизнь. Планируемый на 5 июня визит Путина в Вену, наверняка, даст такую ​​возможность», – говорится в обращении.

Сьогодні австрійські медіа отримали наступне звернення Посольства напередодні візиту Путіна до Австрії. ЄВРОПА МАЛА Б… Опубліковано Alexander Scherba 3 червня 2018 р.

Ранее, матери украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей. Об этом говорится в сюжете «Крым.Реалии ТВ».

«К вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Мой сын уже пошел на крайнюю меру – голодовку. Хотя до этого он говорил что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме», – заявила Людмила Сенцова.

«Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей, чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве», – заявила в свою очередь Лариса Кольченко.

К президенту РФ Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали: «Саша бы не одобрил… Олег тоже».

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля проводились в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова – к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

«Украинско-Российское обозрение»