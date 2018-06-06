В портах Крыма зафиксировали полтора десятка судов нарушивших введенные санкции

Несмотря на санкции, в крымские порты продолжают заходить иностранные суда, нарушая таким образом законодательство Украины и санкционный режим против России.

В течение мая зафиксировано заходы в порты оккупированного РФ Крыма 16 грузовых судов-нарушителей и танкеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ).

По ее данным, все суда были под флагом России, в целом они осуществили 54 захода в порты Севастополя и Керчи.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксировано 15 судов — под флагами Российской Федерации, Панамы, Коморских островов и Островов Кука.

В МинВОТ напомнили, что морские порты в АРК закрыты распоряжением Кабинета министров и приказом Министерства инфраструктуры.

«Заход судов под иностранными флагами в порты Крыма является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что статистика предоставляется по судам, на которых работает автоматическая система идентификации AIS (Automatic Identification System).

МинТОТ