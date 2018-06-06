Россия выбрасывает своих граждан в утиль, игнорируя предложения об обмене, – Геращенко

Геращенко прокомментировала российские ответы на неоднократные предложения по обмену украинских политузников на российских граждан осужденных в Украине.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что в среду повторно направила в Россию запрос об обмене 23 задержанных за терроризм россиян на украинских политзаключенных, содержащихся в РФ. Об этом она написала в Facebook.

«Похоже, в Москве чемпионат по футболу начался досрочно. Одно ведомство отфутболивает к другому, один чиновник ко второму вопросу о 23 россиянах, осужденных или задержанных в Украине за терроризм, участие в войне и за шпионаж», – написала она.

Схоже, в Москві чемпіонат з футболу розпочався довчасно. Одне відомство відфутболює до іншого, один чиновник до другого… Опубліковано Iryna Gerashchenko 6 червня 2018 р.

«Футбол «по-русски» – это отфутболивать своих граждан, выбрасывать их в утиль, как сдутые и использованные, уже не нужные мячи», – добавила Геращенко.

По ее словам, в Минске представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов и россияне в гуманитарной группе заявляют, что судьба 23 осужденных граждан России – это не тема минских переговоров, а заместитель министра МИД РФ заявил, что от Украины не поступали никакие предложения об обмене.

«Что же. Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в Минских группах письмо с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на политзаключенных украинцев в Кремле», – заявила Геращенко.

Она обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой еще раз официально продублировать это письмо с предложением в МИД РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.

Как известно, 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.

«Украинско-Российское обозрение»