Сенцова в российской тюрьме лишили доступа к новостям

Администрация колонии лишила Сенцова доступа до новостных сообщений, организовав информационный голод. Украинский кинорежиссер Сенцов осужденный в России по сфабрикованному против него делу, объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политузников в России.

Режиссер Аскольд Куров посетил украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии в городе Лабытнанги. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу «Голос Америки».

«Олег интересовался абсолютно всем. Он подписан на «Новую газету», но она почему-то запаздывает на две недели. Поэтому он совершенно ничего не знал о том, что Кольченко объявил голодовку в знак солидарности с Олегом. Не знал об акции, которая продолжалась три дня по всему миру в 30 странах и 78 городах в поддержку Олега. Когда услышал это, то было видно, как он воспрял духом», – рассказывает режиссер.

Олега Сенцова сегодня посетили его адвокат, режиссер и священник Режиссер-документалист Аскольд Куров навестил в тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. Подробности этой встречи Куров сообщил в интервью журналисту «Голоса Америки» Ксении Турковой Опубліковано Голос Америки 4 червня 2018 р.

По его словам, Олег чувствует себя нормально, его вывозили в медицинский центр, который находится за пределами колонии. Сенцов сообщил Курову во время встречи, что сейчас ему легче, чем в начале голодовки.

«Видно, что у него потухший взгляд, и ему, наверное, непросто все это дается. Олегу капают поддерживающую терапию, глюкозу и витамины, чтобы поддерживать все органы в нормальном функционале», – прокомментировал Куров.

Он также рассказал, что у Олега нет цинги. У Сенцова выпал один зуб, когда его этапировали, а второй раскрошился в колонии Лабытнанги, из-за несбалансированного питания и климата.

«Он очень благодарил всех, кто не забывает его, кто продолжает бороться за его. Это имеет огромное значение», – добавил кинорежиссер.

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за «подготовку теракта», голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство России допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

«Голос Америки»