Газпром полупридушенный в объятьях санкций и долгов

Из-за ареста активов у «Газпрома» возникли реальные проблемы. Таких еще не было никогда. А Россия угрожает Украине неприятными последствиями за аресты активов компании в Европе.

Министр энергетики России Александр Новак пригрозил Украине проблемами с дальнейшим транзитом газа через нашу территорию из-за ситуации с арестом активов «Газпрома» на Западе, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV». «Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений от этих действий очень нехороший эффект» – сказал Новак.

В его заявлении трогательно все: и то, что отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» после десятилетий шантажа со стороны России, ее обращений в арбитраж и лихорадочного строительства газопроводов в обход Украины оказались «партнерскими». И то, что эти действия «Нафтогаза» могут иметь «нехороший эффект» – так, будто до сих пор отношения «Газпрома» и «Нафтогаза» были очень хорошими и руководители российской монополии не рассказывали бы на всех перекрестках о ненадежности Украины как партнера и необходимости строительства «Северного потока-2» ради стабильности и безопасности российских поставок.

Впрочем, если все время врут хозяева Новака Путин и Медведев, то почему не может лгать министр энергетики?

Новак правдив только в одном: из-за ареста активов у «Газпрома» реальные проблемы. Серьезные. Таких не было никогда. Иначе министр энергетики не говорил бы о возможности поддержки «Газпрома» в связи с арестом его активов. Задумайтесь только – российское правительство собирается помогать компании, основная задача которой – содержать Россию.

Все это означает только одно: «Газпром» крепко взяли за горло, а понимания, что же делать в этой ситуации, у российского руководства нет.

Тормозится вся деятельность российского газового монополиста, все его проекты, само существование на рынке. Возможности надавить на Украину с помощью западных лоббистов своих интересов у Кремля в данном случае нет просто потому, что Украина действует в логике права, она просто исполнят решение международного арбитража, которое Россия игнорирует.

Можно, конечно, устроить войну – Россия только это умеет. Но возможности воевать перед пресловутым чемпионатом мира по футболу у Кремля нет – ведь это позорное мероприятие должно стать очередным доказательством личной значимости Путина и его государства. А каждый день промедления приносит «Газпрому» убытки, усложняет его ситуацию на рынке.

Конечно, можно было бы поступить честно: просто заплатить, исполнить решение арбитража. Но поступать честно – это не по-путински.

Виталий Портников, «Espreso.TV»