Мундиальное обострение у оккупантов на Донбассе. Пойдет ли Путин в наступление?

Чем ближе начало футбольного чемпионата в России, тем более тревожными становятся сводки с линии противостояния на Донбассе. Ситуация складывается очень взрывоопасной и грозит усилением эскалации боевых действий.

Причем обострение идет по нарастающей уже, по крайней мере, с 20-х чисел мая. Тогда разведка боем в районе Горловки нашими военными вылилась в серьезные столкновения с достаточно большими потерями – за май ВСУ потеряли 17 человек погибшими. Потери противника пока неизвестны, но понятно, что в разы больше, пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

А уже 1 июня в сети массово появились видео с колоннами российской военной техники, которая движется из Ростовской области в сторону оккупированных районов Луганской области. То, что это не просто бряцание оружием, а весьма серьезная заявка на масштабное обострение, говорят еще несколько факторов.

Во-первых, происходит складирование боеприпасов и ГСМ: у всех на устах проблемы с бензином в оккупированном Донецке, однако мало кто осознает, что поставки на гражданский рынок – только побочная ветвь военных. И в какой-то момент в Кремле (где ресурсы тоже не бесконечны) решили перенаправить поставки на склады хранения. Цель вполне очевидна.

Во-вторых, и об этом уже можно говорить как о свершившемся факте, произошла рокировка кураторов оккупированных территорий в Кремле. Нет, военное руководство осталось все на своих местах, сменился только стратегический вектор. И если предыдущий «товарищ» – Владислав Сурков – проводил в жизнь некую политику умиротворения и свою главную цель видел в том, чтобы всеми правдами и неправдами навязать Украине «мятежный регион» на выгодных российских условиях. То новый куратор – Дмитрий Козак – вполне очевидно придерживается линии «ястребов» и рассматривает решение «украинского вопроса» исключительно в разрезе военной конфронтации в том или ином размере.

Кстати, проблемы у Суркова начались не сегодня, а еще в 2017 г., когда в результате подковерных игр в ЛНР произошел переворот, в результате которого Плотницкий, целиком и полностью человек Суркова, вынужден бежать в Россию. А место «отца нации» занял до этого непубличный Леонид Пасечник – креатура ФСБ.

Именно со сменой общего курса по отношению к Украине, по нашему мнению, связана и крайне агрессивная политика по мореходству в Азовском море, масштабные учения, причем не только на приграничных территориях, но и в самой ДНР. Недаром «вождь» ДНР Захарченко буквально вчера заявил об окончании «масштабных военных учений, в которых приняли участие свыше 20 тыс. человек, которые представляли все силовые ведомства республики». Все это звенья одной цепи.

Что касается даты, тут сомнений быть не может, если и будет этим летом серьезное обострение, то оно произойдет или во время, или сразу после окончания футбольных состязаний в РФ. Вообще российские лидеры очень любят такие моменты для реализации своих агрессивных замыслов.

Что касается направления возможных ударов, то тут их сразу три – Авдеевское (с Ясиноватой в направлении Новоселовка-2), Бахмутское (из Горловки и на Торецк-Бахмут), Славяносербское (с выступов Желобок–Славяносербск на Лисичанск). Однако, учитывая события последних нескольких дней (прежде всего массовое стягивание бронетехники российско-оккупационных войск в Горловку и окрестности), стоит признать, что бахмутское направление для российского командования ныне является приоритетным. Чисто теоретически в случае удачного наступления им удастся разгромить наши позиции на линии Светлодарск–Попасная, выйдя на оперативный простор.

Косвенно об этом может свидетельствовать и резкое усиление воздушной разведки на этом направлении. Дело в том, что после переформатирования операции на Донбассе и усиления контрразведывательных мероприятий возможности для противника отслеживать перемещения наших войск резко снизились.

И фактически единственным вариантом визуальной и радиотехнической разведки остались беспилотники. Ну, кроме разве что агентов непосредственно на «мирной территории», но и тут весьма грустно для россиян, достаточно посмотреть статистику задержаний. Опять-таки вчера один такой «недо-Бонд» был задержан в районе Марьинки.

Однако и с беспилотниками для оккупантов не все так просто. Буквально вчера двумя пусками ЗРК «Бук-М1» (или «Оса-АКМ, пока официальной информации нет) в 7:40 и 8:10 в районе между Торецком и Константиновкой был поражен аппарат российского производства «Орлан-10». Это уже как минимум пятый аппарат этого типа, уничтоженный нашими военными в небе Донбасса (последний 10 января).

К сожалению, применение такого мощного оружия не позволяет определить точную модификацию российского беспилотника. Очень велика вероятность, что после Сирии на Донбассе стали испытывать новую модификацию аппарата, который входит в состав комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3». Судя по сообщениям российских источников, новые «Орланы» заточены не только для глушения вышек мобильной связи с сетями 3G и 4G, но и занимать их место, становясь виртуальными сотовыми станциями, получая возможность массово рассылать абонентам не только SMS, но и аудио- и видеосообщения.

Впрочем, количество пролетов более простых аппаратов над позициями наших частей в последнее время резко возросло. Достаточно посмотреть видео на «Ютубе», где практически каждый случай применения артиллерии (или «новомодных» реактивных «Чебурашек») боевиками фиксируется с помощью беспилотников с достаточно солидной фотоаппаратурой.

В целом можно говорить о том, что ситуация на Донбассе остается крайне взрывоопасной, и будем надеяться, что наше командование готово к любому варианту развития. В том числе и локальному обострению. Недаром ведь бригады не вылазят с полигонов, а в последнее время в небе Донбасса все чаще можно видеть наши самолеты и вертолеты.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»