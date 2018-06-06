Поклонская против Романовых: наехав на Матильду остановится уже нельзя

Глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна и ее молчаливый на публике сын Георгий, находившиеся в Крыму, как оказалось, аж с 28 мая, выкатились оттуда 2 июня по Крымскому мосту. Поездка была выдержана в строгом патриотическом стиле.

Романовы погрузились в Lada Largus, цесаревич Георгий самолично сел за руль, а княжна расположилась сзади, подставив царственное лицо встречному ветру – и чудо российского автопрома, дымя, и грохоча плохо затянутыми болтами и гайками, рвануло с места, как «Антилопа» Козлевича, во славу достижений строительной и автомобильной отраслей России, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

Этот автопробег вызвал двоякую реакцию монархистки Натальи Поклонской. Одобрив, с одной стороны, автоспорт, как таковой, а также использование продукции российских автопроизводителей для езды на ней, при том условии, что эта езда ведет к прославлению российских достижений, Поклонская усомнилась в самих прославляющих, обозвав их «иностранными гражданами».

«Не знаю, поможет ли это «титулованным» гостям из Испании получить какой-никакой уголок на крымской земле, но на самом деле им удалось многое: привести в исступленный восторг раввина Севастопольской синагоги (тут Поклонская не сообщает подробностей, но мы к ним еще вернемся) пообщаться с журналистами, побывать на экскурсиях, получить значок с корабликом и многое другое, – написала она. – Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных «государынь» и «цесаревичей», неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать. Пока преданный всеми последний российский император Николай II находился под арестом, его двоюродный брат, Кирилл Владимирович, с красным бантом заявился к М.В. Родзянко, чтобы присягнуть революции».

«В связи с этим вместо верноподданических чувств возникают другие, – продолжила Поклонская. – До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»? Делает ли нам честь оказание почестей таким коммивояжерам с непонятными целями? По-моему, в «сыновей лейтенанта Шмидта» все уже наигрались».

Царственные особы не снизошли до ответа, и только директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в интервью для «Раши Тудей» заявил, что, во-первых, члены императорской семьи получили российские паспорта еще в 1992 году, а? во-вторых, «остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской» у которой «проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома вызывает злобу».

Такую реакцию дома Романовых нельзя назвать иначе, как слабой и проигрышной. Историческая традиция требует, чтобы монархи напрямую общались с юродивыми. В тех же случаях, когда они по тем или иным причинам уклонялись от такого общения, это неизменно оканчивалось скверно. Так что отвечать Марии и Георгию надо было лично, наградив и обласкав Поклонскую, а также осыпав ее золотом, как Иван Грозный осыпал некогда Василия Блаженного. Определенно, Романовы измельчали. Нет, не телесно, конечно – с телесами у Марии Владимировны и Георгия как раз полный порядок, а духовно. И явно утратили хватку, забыв, что у каждого приличного российского царя должен быть свой юродивый, которого затем, как в дамки, можно продвинуть в святые. Не зря, ох не зря заподозрила Наталья, что княжна-то с цесаревичем – ненастоящие.

Впрочем, и с точки зрения европейского эффективного менеджмента тоже налицо грубый просчет. Грамотный менеджер пригласил бы Поклонскую в свиту превентивно, еще в начале визита, избежав тем самым сравнения Романовых с «сыновьями лейтенанта Шмидта». Для которого, надо сказать, у Поклонской есть основания, поскольку, легализовавшись с 1992 г. в России, Мария Владимировна, как энергичная бизнес-дама, вовсю развернула торговлю дворянскими титулами.

Претендент, желающий войти в число избранных, должен предоставить рекомендации от членов организаций, лояльных Российскому императорскому дому, а также сделать пожертвование, очень похожее на вступительный взнос. Пожалование дворянства производится не напрямую, а через награждение одним из двух орденов – Св. Анны, самым распространенным в бывшей Российской империи, или постимперским орденом Св. Николая Чудотворца, учрежденным в 1929 г. дедом Марии, Кириллом Владимировичем. Степень ордена – у Св. Анны их четыре, у Св. Николая – три, варьируется сообразно щедрости кандидата. И, хотя по законам Российской империи, право на потомственное дворянство давал только орден Св. Анны 1-й степени, а статус ордена Св. Николая Чудотворца вообще сомнителен, «новых дворян» заверяют, что все на мази, и если уж деньги уплачены, то и беспокоиться не о чем.

Полные списки награжденных орденом Св. Анны доступны на сайте ордена. У ордена Св. Николая собственного сайта у него нет, а есть раздел на сайте Олега Кузнецова, члена Геральдического совета при президенте Российской Федерации, герольдмейстера города Москвы, зам.председателя Геральдического совета министерства обороны РФ, члена геральдической комиссии при президенте Российской Федерации по делам казачества, а также ответственного секретаря Кавалерской думы военного ордена Святителя Николая Чудотворца. Список должностей Кузнецова ясно говорит о том, что о реконструкторской самодеятельности тут нет и речи. Все происходит на самом высоком уровне и вполне официально.

Чтобы проиллюстрировать, насколько интересным может быть изучение этих списков, упомяну лишь некоторых из числа удостоенных этих наград.

Анна 1-й степени: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, украинские политики Андрей Клюев и Сергей Левочкин, отставной директор ФСБ Сергей Степашин, олигарх Алишер Усманов, патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), митрополиты Владимир (Виктор Сабодан) и Агафангел (Алексей Саввин), генералы Анатолий Квашнин и Юрий Балуевский.

Анна 2-й степени: Валерий Гергиев, Всеволод Чаплин, Сергей Бабурин и снова украинец, олигарх Сергей Тарута. Оплата возможна и натурой: к примеру, Георгий Романов в декабре 2008 г. стал советником генерального директора ГМК «Норильский никель» и членом правления Института никеля, а в ноябре 2010-го президент ГМК «Норильский никель» Андрей Клишас был награжден орденом Св. Анны 2-й степени.

Правда, фигур первого ряда, из числа составляющих российскую власть сегодня, среди награжденных почти нет. Очевидно, кремлевской команде нужно нечто большее, чем может предложить фирма «Княжна Мария». Тут бы княжне и повысить свой статус, прикупить себе настоящую юродивую – но, как говорится, не срослось. Момент непоправимо упущен.

А вот раввин Севастополя Беньямин Вольф, упомянутый Поклонской, среагировал мгновенно и точно, назвав «первый за 101 год официальный визит представителей царской семьи Романовых в синагогу» – «великим событием». Вольф также заявил, что русская аристократия всегда пользовалась любовью еврейских подданных – тут уж на память приходит самый массивный золотой портсигар из коллекции Остапа Бендера с надписью «г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания», и призвал «и сейчас молиться за Путина и Романовых».

Надо признать: это было в десятку! Право слово, лучше бы княжне пригласить в свою канцелярию Вольфа вместо Закатова. Уж он-то не упустил бы Поклонскую, разглядев в ней будущую святую.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»