Расстрельный список и имитация бурной деятельности российских спецслужб

Аркадий Бабченко прокомментировал слив расстрельного списка в СМИ. По его мнению все дело в российской коррупционной ренте и имитации бурной деятельности.

Хотите я вам скажу, как составлялся этот список? По Гуглу. «Пивоварник, на вот тебе лям баксов, грохни пяток журналюг в Украине«. «Да без проблем. Окей, Гугл, кто там у бандер что пишет». А вы тут на полном серьезе обсуждаете, как связать ту фамилию с этой, пишет Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

Не-не, мне про список ничего не известно. Я свое дело сделал, про остальное я не в курсе. Мне не докладывают. Я не знаю, настоящий он или нет. Утечка ли это, или специальный слив. Все, что я знаю про список, это то, что сначала были названы только две фамилии. А остальные стали известны потом, в результате проведенной операции.

Хотите я вам скажу, как составлялся этот список? По Гуглу. "Пивоварник, на вот тебе лям баксов, грохни пяток журналюг в… Опубліковано Аркадієм Бабченком 6 червня 2018 р.

Но мне известно про то, что, скажем, бабло, которое из Москвы шло потоками на раскачку Херсона, Мариуполя, Харькова, Запорожья – просто тупо взяли и украли. А наверх доложили, что все в порядке. А как дошло до дела, вместо ожидаемых четырехсот тысяч в поддержку Новороссии вышли сорок титушек.

Проблема в том, что эта схема работает. Завезли бабла – по меркам Москвы вообще копеечного – наняли организаторов и исполнителей, двое лоханулись и спалились, да и черт бы с ними, зато третий, пятый, седьмой – сработал.

Вот и все. Зачем придумывать что-то более сложное, если и простое работает?

Если вы думаете, что в ФСБ сидят одни штирлицы, основная задача которых не создать видимость работы и не доложить наверх об успехах ради звездочек, должностей и премий, как они раскрывают террористическую сеть Аль-Каиды, посадив десять таджикских дворников, или какой урон они наносят НАТО, убивая агентов Госдепа, а на деле шлепнув самых заметных и потому первых попавшихся в Гугле журналистов – то не думаю, что это так. С идиотами и показухой там все в порядке.

Герман наговорил на суде вещей куда как более важных, цепочки выстраиваются в славный город Санкт-Петербург, а когда мы говорим «Санкт-Петербург» и «Фонд Путина», то логически мы можем придти к какой фамилии? Ну, там, ЧВК Вагнера, Ольгино, покушение на Латынину…

Но главное место в информповестке занял второстепенный хайп.

Не-не, все написанное выше – исключительно мои умозрительные гипотетические предположения. Я не носитель информации. Грицак не приходит ко мне с ежеутренним докладом.

Просто мне кажется, что в этой истории гораздо больше действительно серьезных вещей, о которых стоит подумать по-настоящему, чем этот список.

С днем журналиста, кстати.

Аркадий Бабченко, Facebook