Путин желает интегрировать ОРДЛО в Украину по «чеченскому сценарию»

Хозяин Кремля хочет интегрировать ОРДЛО в Украину по чеченским лекалам. Один из самых дотируемых регионов современной России, вассал, которому федеральный центр исправно платит дань. Такой же интеграции в Украину в Кремле желают и для ОРДЛО.

Президент России Владимир Путин с помпой съездил в Австрию, оказавшей, к его вящему удовольствию, довольно теплый прием. Иллюстрацией чего являются хотя бы беспрецедентные меры безопасности, пишет на страницах «Деловая Столица» Владислав Гирман: 17 военных самолетов в воздухе, 800 полицейских и 800 солдат на земле, закрытый доступ для туристов в центр.

Ну и встречи с австрийскими визави были довольно продуктивными. Правда, канцлер Себастьян Курц, как и ожидалось, после встречи с хозяином Кремля не пожелал пойти против консолидированной позиции ЕС относительно санкций – поддерживать их отмену глава австрийского правительства, в отличие от новоизбранного итальянского коллеги, не стал.

Однако в любом случае Путин свой вояж в Австрию, с которой российские элиты связывают давние партнерские отношения, использовал на полную катушку. Включая и общение с одним из самых жестких интервьюеров Австрии Армином Вольфом.

Да, журналист ORF заставил понервничать российского президента, но, как известно, формат «жесткой беседы» привлекает больше внимания. А Путин, увиливая и манкируя, высказал немало занимательных тезисов, касающихся Украины. И одним из них является предложение к Украине применить чеченский сценарий, обкатанный в России.

Отвечая на вопрос Вольфа о легитимности «референдума» в Крыму, Путин, конечно же, вновь утверждал, что все было законно. Австрийский журналист уколол Путина: не был бы ли тот против таких референдумов в Чечне, Ингушетии или Дагестане?

Президент парировал, что, мол, «Аль-Каида» хотела бы государство от Черного моря до Каспия, но это явно не пришлось бы по душе Евросоюзу. И вообще «сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий все-таки подписал договор с РФ».

При этом Путин предлагает Украине, по сути, поступить так, как и Россия в свое время: «на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам РФ такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках РФ». По его мнению, такой вариант подошел бы украинцам в отношении Донбасса, затронув при этом насущный языковый вопрос: «Почему это не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств в Украине, имея в виду не только русский, но и румынский, и венгерский, и польский».

Чеченский сценарий чеченским сценарием, но какое значение кремлевский самодержец вкладывает в эту свою идею? В каком виде, по его представлению, Украина должна была бы применить его к Донбассу? В данном случае видятся три варианта, отталкиваясь от истории пацификации Россией Чечни.

Первый: украинские правительственные силы заходят в ОРДЛО, «ихтамнеты» предварительно уходят (кроме, может быть, слишком наследивших с точки зрения РФ), происходит ликвидация особо ревностных адептов «русского мира» и наиболее отмороженных и недальновидных главарей, а остальные подчиняются под эгидой местного кадырова или двух.

Второй: пассаж о чеченском варианте для Украины трактуется буквально. То есть, россияне представляют в Украине большую Чечню, куда уже они хотят зайти и устроить кровавую баню, усадив после в президентское кресло, например, «правильного националиста» Виктора Медведчука, о чем Путин толковал во время прошлогодней «прямой линии».

Третий: имитация покорения одной стороной и покорности – другой. Официальный Киев делает вид, что усмирил ОРДЛО, а боевики – что покорились. При этом руководство страны через различные каналы – от госбюджета до частных проектов и откатов – платит ежегодную дань, как это делает Кремль в отношении Кадырова.

Чечня, напомним, постоянно находится в пятерке самых дотируемых регионов РФ. Кремль за колоссальные суммы покупает лояльность Кадырова в ущерб экономике и другим регионам, по сути попав в зависимость от главы Чечни. Это удел России, сознательно избранный федеральным руководством. Причем одним из все более значимых последствий этого курса стало то, что четырежды легитимный президент РФ за счет налогоплательщиков обзавелся гибридом преторианской гвардии и тонтон-макутов.

Похоже, Путин имел в виду как раз этот третий вариант. Ведь первые два просто нереальны. Согласиться на зачистку ОРДЛО и отмолчаться Кремль не может – свои же заклюют. Полномасштабное вторжение, как бы ни дули щеки в РФ, в Украину не осуществить, армия далеко уже не та. Да и игрушки у наших военных серьезные есть.

Плюс закрыть глаза при осуществлении такого сценария на реакцию ЕС и США было бы глупо. А вот выменять третий вариант для Донбасса в обмен, к примеру, на миссию ООН или что-то в этом роде, представляется Путину вполне реальным. Тем более что Кремль уже давно пытается навязать своих «ордлят», с сохранением влияния на них, Украине, чтобы та их содержала. Россия же в случае необходимости смогла бы кошмарить Киев, отдавая соответствующие команды местным марионеткам.

В эту схему вписываются и требования Москвы, выраженные в этот раз в форме интервью Путина телеканалу ORF, не размещать ПРО в Украине и не пускать ее в НАТО. И потом, соблазн для, скажем так, отдельных представителей украинских элит налицо.

Как бы то ни было, но чеченский сценарий неприемлем для Украины и вряд ли приемлем для США и Евросоюза. Нынешний уровень отношений между Западом и Россией не предполагает доверия. Нет абсолютно никаких гарантий, что структура «чеченского Донбасса» окажется устойчивой к деструктивным действиям Кремля.

В ненадежности и реальных намерениях российского руководства Соединенные Штаты и Евросоюз имели возможность убедиться. Речь, естественно, о вмешательстве россиян в американские выборы, а также в политические процессы Нидерландов, Великобритании, Франции, Германии, Испании и т. д.

И чем больше углубляются следователи в США и ЕС, тем больше им вскрывается картина подрывной деятельности Москвы, в частности, посредством той же «фабрики троллей», которой помимо ЧВК «Вагнер» заведует повар Путина Евгений Пригожин.

Между прочим, Армин Вольф не обошел вниманием этот вопрос. Путину ничего не оставалось, как попытаться высмеять всю Европу в лице журналиста. Он применил традиционную тактику доведения до абсурда: поинтересовался у Вольфа, не находит ли он смешным, что ресторатор может повлиять на политику ведущих держав мира.

Кроме того, посоветовал обратиться к самому Пригожину с вопросами, ибо «российское государство не имеет к этому никакого отношения». То есть Путин, как водится, «слил» проштрафившегося подчиненного. Но с другой стороны, сам себе подложил свинью, расписавшись в несостоятельности государства контролировать организованную преступность. По сути во всеуслышание объявил Россию failed state («несостоявшимся государством»), с которым нет смысла вести диалог ввиду очевидной слабости его институций и, как следствие, дефицита договороспособности.

Впрочем, это не вынудит Путина отказаться от попыток воспользоваться политической неоднородностью Европейского Союза. Кремль просовывает свои инициативы в существующие бреши. Одной из них как раз и является Австрия. В целом расчет на положительный результат визита Путина в Вену оправдался.

Контакты обеих стран остаются на высоком уровне, в частности, что касается бизнеса и энергоресурсов. Подтверждение тому – заявление президента Александера Ван дер Беллена о том, что он нашел общий язык с российским коллегой и в контексте неприятия действий Москвы Брюсселем в целом отношения Австрии и России находятся на уровне, как выразился австрийский президент, business as usual. То есть ничего не меняется.

Примечательно, что именно Ван дер Беллен пригласил президента Петра Порошенко на Венский бал, проходивший в феврале этого года – еще до поездки Курца в Москву. Участие украинского лидера в мероприятии было примером кулуарной дипломатии. Которая в контексте встречи австрийского президента с Путиным выглядит не особо успешно.

Тем не менее здесь следует учитывать, что лояльность Вены к Москве выстраивалась долгие годы, и сломить ее представляется довольно трудной задачей даже для США (вспомнить хоть дело об экстрадиции Дмитрия Фирташа). В то же время «благожелательный нейтралитет» делает Австрию привлекательной площадкой для коммуникации с Москвой на различных уровнях. Это, в частности, означает, что «украинско-российские» бизнесмены могут рассчитывать на комфортное ведение дел и «перекачку» капиталов. Да, Австрия – член ЕС, но лазейки для создания там «прачечных» Москве все еще по силам.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»