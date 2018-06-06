Расстрельные списки ФСБ. О логических нестыковках слива информации в украинские СМИ

СМИ опубликовали перечень из 47 фамилий журналистов и блогеров, убийства которых якобы планировали российские спецслужбы. В Службе безопасности Украины заявили, что подобные данные – тайна следствия, и официально они не могли попасть в прессу.

Между тем, большинство наблюдателей называет список странным, кто-то говорит об откровенной дезинформации. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что так Украина вступает в предвыборный период.

Чудеса на Украине продолжаются – СБУ открестилась от так называемого «расстрельного списка» из 47 фамилий журналистов и блогеров, которым якобы грозит опасность. В ведомстве заявили, что никому ничего не передавали и соответствующие данные являются тайной следствия. Но в целом такой список существует, и это признается официально.

По версии украинских спецслужб, главный подозреваемый в организации покушения на Аркадия Бабченко – Борис Герман – получил соответствующую бумагу от так называемого «человека Москвы» Вячеслава Пивоварника, который якобы отвечает за теракты в некоем «частном фонде Путина».

Документ, который получил название «список Бабченко», появился в украинском издании «Страна.ua». Возглавляют перечень три известных российских журналиста, которые работают в республике, – Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и Айдер Муждабаев.

Там также фигурируют замглавреда издания «РБК-Украина» Сергей Гришин и писательница Лариса Ниццой, борец с русским языком. Она, в частности, занимается выявлением мест, где говорят на языке оккупантов. Вот на днях дама обнаружила вражеское гнездо прямо в СБУ. Ее вызвали на беседу и разговаривали при этом, страшно сказать, по-русски. Жалоба ушла президенту страны.

Но сам Бабченко в списке не значится, что придает всей этой ситуации откровенную комичность – список есть, а главного фигуранта нет.

Кстати, тот же Муждабаев высказал «Коммерсантъ FM» свою версию появления документа. По его мнению, это попытка скомпрометировать всю эту историю с Бабченко и превратить ее в балаган, показав всю несерьезность происходящего.

«Меня смущает то, что он появился на ресурсе «Страна.ua», который является российской пропагандистской структурой, встроенной в украинское медиапространство, и об этом все в Украине знают. Поэтому у меня нет доверия к достоверности этого списка. И я точно знаю, что я в настоящем списке – я просто проверял и спрашивал, и получил такой ответ из уст чиновников, отвечающих за безопасность Украины. Насчет этого списка у меня есть ощущение, что он скомпилирован», – отметил бывший заместитель главного редактора «Московского Комсомольца», а ныне заместитель главного директора крымскотатарского телеканала «ATR», журналист Айдер Муждабаев.

«Там есть фамилии явно дописанные, вписанные, не тем шрифтом вставленные – это уже выглядит очень странно. Это имена тех, кого вызывали на ту знаменитую пятничную встречу в Службу безопасности Украины. Мне кажется, что недостающие фамилии они просто туда дописали, просто до 47. Там есть совершенно нелепые фамилии, которые выпадают из логического ряда. Я, безусловно, опасаюсь за свою жизнь. Я обеспечен полностью охраной национальной полиции Украины, так что, я думаю, что проблематично будет реализовать свои фантазии тем, кто включал меня в настоящий список», – подчеркнул Муждабаев.

Возможно, что публикация – фальшивка. Однако известно, что спецслужбы признают существование списка. В этой связи составить таковой может любой желающий – достаточно вписать туда имена известных людей, особенно тех, кто не в ладах с Москвой, и сенсация готова. Тем более, 17 человек из перечня вызывали в СБУ для консультаций.

Но дело ведь не в списках. Вопрос в том, чего добивается Киев с помощью всей этой кампании под названием «мнимое убийство и чудесное спасение Аркадия Бабченко». «Дела Скрипаля» из этого не вышло, Запад так и не понял маневра украинских властей. Получилось, что Киеву можно многое, но не все. Такие методы, как шоу из убийства человека, не очень соотносятся с демократическими ценностями.

Есть версия, что происходящее на этот раз на Украине предназначается для внутреннего пользования. В следующем году в стране выборы, и действующему президенту нужно показать, что он сумел выявить «руку Москвы» и спас в буквальном смысле от смерти представителей передовой части общества. И вот из этой версии следует главный вывод.

Надежды на урегулирование ситуации в Донбассе и так было немного, но в предвыборный год она рискует умереть окончательно. Зато шоу вроде «воскрешения Бабченко» превратятся в повседневность, и абсурдность здесь будет зашкаливать. Когда речь идет о власти, такая мелочь, как факты, вторична, причем происходящее – это только начало, цветочки. Ягодки впереди.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»