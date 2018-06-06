Россия и Украина считаются недружественными странами в мировом рейтинге

При этом Украина улучшила свои показатели дружественности, а Россия стремится в лидеры недружественных стран мира занимая десятую позицию среди самых недружественных.

По версии института экономики и мира Россия и Украина вошли в ТОП наименее миролюбивых стран мира. Об этом говорится в исследовании Global Peace Index.

Украина и Россия оказались на 152-м и 154-м месте соответственно в «Глобальном индексе миролюбия». Между ними в рейтинге Судан.

За год Россия опустилась на одну строчку, Украина поднялась на две позиции.

Так, по сравнению с Россией, менее благоприятная ситуация сложилась в девяти странах мира – Центрально-Африканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

Также до наименее миролюбивых стран также отнесли Нигерию, Турцию, Северную Корею и Пакистан.

Всего в список наименее миролюбивых отнесли 16 стран мира. В общем в исследовании рассматривают 163 государства.

Среди соседей Украины наиболее «миролюбивой» оказалась Венгрия (17 позиция). Далее – Словакия (22), Румыния (24), Польша (32), Молдова (64), Беларусь (101).

Наиболее миролюбивыми государствами признаны 13 стран – Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия.

При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях – «безопасность в обществе», «продолжающиеся конфликты» и «милитаризация».

В первой категории обращалось внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.

Кроме того в исследовании указывается, что Германия, США, Китай, Франция и Россия являются крупнейшими экспортерами оружия. На их счету 75% всего экспортируемого оружия в мире.

Global Peace Index