Защита Сущенко обжаловала приговор суда

Защита намерена добиться отмены приговора по сфабрикованному против украинского журналиста Сущенко дела о шпионаже в России.

Защита украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России к 12 годам колонии строгого режима, обжаловала приговор. Об этом в Twitter сообщил экс-адвокат журналиста Марк Фейгин.

Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана. — Mark Feygin (@FeyginMark) June 5, 2018

Как сообщалось, Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Сущенко не был журналистом, так как при въезде в Россию не указывал, что будет заниматься информационной работой.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в «шпионаже».

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Сам Сущенко вину не признал.

«Украинско-Российское обозрение»