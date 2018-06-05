Путин прокомментировал публикацию его полуголых фото

Нацлидер России не видит ничего предосудительного в публикации подобных фотографий. Он даже попытался пошутить на этот счет.

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в том, что его пресс-служба публикует его фото в полуголом виде. Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, сообщает сайт Кремля.

«Вы сказали «в полуголом» виде на фотографиях. Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», – сказал Путин.

Как известно, на сайте Кремля время от времени появляются фото и видео отпусков или визитов Путина. Во время отдыха президент России чаще всего запечатлён на фото с голым торсом.

Пресс-служба президента России