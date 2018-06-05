Из-за рейдерской атаки Сбербанка России в Киеве закрыт один из магазинов «Ашан»

Владельцы магазина в торговом центре «Магелан» приняли решение о закрытии до 10 июня,в связи с рейдерской атакой на торговый центр организованной представителями «Сбербанка».

Компания «Ашан Ритейл Украина» в связи со сложившейся нестабильной ситуацией в торговом центре «Магелан» в Киеве приняла решение закрыть супермаркет до 10 июня включительно. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Ашан Ритейл Украина»

«Супермаркет не работает, и не будет работать до воскресенья 10 июня включительно. В последние дни ситуация действительно была очень нестабильной. Несмотря на то, что закрытие несет нам экономические потери, нами было принято решение закрыть магазин до полной стабилизации ситуации. В нашем приоритете – безопасность клиентов и сотрудников», – заявили в «Ашане».

При этом в компании добавили, что исходя из актуальной ситуации, ближе к 10 июня будет приниматься решение об открытии, либо же продлении срока закрытия торговой точки.

Напомним, адвокат ТЦ Дмитрий Лошаков 2 июня сообщил, что 1 июня около 21:00 в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 13-в неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ «Магеллан».

«1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в) неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ» Магеллан «. Как стало известно от сотрудников полиции,» титушек «наняли представители» Сбербанка России «, который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магелан», – написал Лошаков на своей странице в Facebook.

СБЕРБАНК РОССИИ пытается захватить ТРЦ МАГЕЛАН.1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в)… Опубліковано Dmytro Loshakov 1 червня 2018 р.

«На данный момент входа в ТРЦ заблокированы автомобилями,» титушки «Сбербанка России угрожают посетителям и сотрудникам арендаторов ТРЦ. Размещены в ТРЦ гипермаркет Ашан сих пор не открылся», – добавил он.

Также, по словам адвоката, титушки ходят по арендаторам и требуют перезаключить договоры с ними, в противном случае угрожают разбить оборудование и имущество арендаторов.

Он также сообщил, что полиция не реагирует, поскольку, по их словам, общественный порядок не нарушен.

Как подтвердили сотрудники полиции, «титушек» наняли представители «Сбербанка России», который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магелан.

«Мы регистрируем заявление по ст.356 и ст.195 УК Украины», – отметил он.

Владелец ТЦ «Магелан» Анатолий Юркевич в комментарии «Экономической Правде» отметил, что «часть ТРЦ работает, а часть – нет».

«Потому что Себербанк подписал договор с титушки на передачу им в управление земли, которая ими не арендуется, и части недвижимости, которая не имеет к ним никакого отношения», – отметил Юркевич.

Напомним, ранее Хозяйственный суд Киева наложил повторный арест на торговый центр «Магелан» в Киеве в ходе спора между Сбербанком и компанией «Край Проперти» Анатолия Юркевича.

«Интерфакс-Украина»