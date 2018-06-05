Из-за рейдерской атаки Сбербанка России в Киеве закрыт один из магазинов «Ашан»

Владельцы магазина в торговом центре «Магелан» приняли решение о закрытии до 10 июня,в связи с рейдерской атакой на торговый центр организованной представителями «Сбербанка».
Компания «Ашан Ритейл Украина» в связи со сложившейся нестабильной ситуацией в торговом центре «Магелан» в Киеве приняла решение закрыть супермаркет до 10 июня включительно. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Ашан Ритейл Украина»
«Супермаркет не работает, и не будет работать до воскресенья 10 июня включительно. В последние дни ситуация действительно была очень нестабильной. Несмотря на то, что закрытие несет нам экономические потери, нами было принято решение закрыть магазин до полной стабилизации ситуации. В нашем приоритете – безопасность клиентов и сотрудников», – заявили в «Ашане».
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При этом в компании добавили, что исходя из актуальной ситуации, ближе к 10 июня будет приниматься решение об открытии, либо же продлении срока закрытия торговой точки.
Напомним, адвокат ТЦ Дмитрий Лошаков 2 июня сообщил, что 1 июня около 21:00 в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 13-в неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ «Магеллан».
«1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в) неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ» Магеллан «. Как стало известно от сотрудников полиции,» титушек «наняли представители» Сбербанка России «, который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магелан», – написал Лошаков на своей странице в Facebook.
СБЕРБАНК РОССИИ пытается захватить ТРЦ МАГЕЛАН.1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в)…
Опубліковано Dmytro Loshakov 1 червня 2018 р.
«На данный момент входа в ТРЦ заблокированы автомобилями,» титушки «Сбербанка России угрожают посетителям и сотрудникам арендаторов ТРЦ. Размещены в ТРЦ гипермаркет Ашан сих пор не открылся», – добавил он.
Также, по словам адвоката, титушки ходят по арендаторам и требуют перезаключить договоры с ними, в противном случае угрожают разбить оборудование и имущество арендаторов.
Он также сообщил, что полиция не реагирует, поскольку, по их словам, общественный порядок не нарушен.
Опубліковано Dmytro Loshakov 2 червня 2018 р.
Как подтвердили сотрудники полиции, «титушек» наняли представители «Сбербанка России», который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магелан.
«Мы регистрируем заявление по ст.356 и ст.195 УК Украины», – отметил он.
Владелец ТЦ «Магелан» Анатолий Юркевич в комментарии «Экономической Правде» отметил, что «часть ТРЦ работает, а часть – нет».
«Потому что Себербанк подписал договор с титушки на передачу им в управление земли, которая ими не арендуется, и части недвижимости, которая не имеет к ним никакого отношения», – отметил Юркевич.
Напомним, ранее Хозяйственный суд Киева наложил повторный арест на торговый центр «Магелан» в Киеве в ходе спора между Сбербанком и компанией «Край Проперти» Анатолия Юркевича.