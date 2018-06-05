Россию уличили во лжи об утилизации ракеты сбившей самолет рейса MH17

Группа независимых расследователей катастрофы рейса MH17 Bellingcat уличила российское оборонное ведомство во лжи об утилизации ракет 25 летней давности. Миобороны России утверждала, что не использует ракеты произведенные четверть века назад.

Заявления Минобороны России, что российский «Бук не мог сбить MH17, так как все такие ракеты старше 25 лет в РФ утилизируются, оказались ложью. Об этом сообщил в Twitter основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он выяснил, что российский концерн «Алмаз-Антей» в 2015 году моделировал катастрофу MH17 при помощи ракеты для «Бука», изготовленной в 1987 году, то есть 28 лет назад.

«А по утверждению россиян, эта ракета должна быть утилизирована», – отмечает Хиггинс.

Remember how Russia claims they get rid of Buk missiles more than 25 years old? Well Almaz Antey used one from 1988 in their #MH17 test in 2015. 2015-1988 = 27, so according to the Russians this missile should have already been scrapped.

h/t @CITeam_en https://t.co/2IiGl6Bztv pic.twitter.com/aX46145R4J — Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 5, 2018

По его словам, год выпуска он установил по номеру на корпусе, который виден на распространенном «Алмаз-Антеем» видео.

Ранее Минобороны России, комментируя доклад следственной группы, объявило, что все ракеты для «Бука» после 25 лет эксплуатации «подлежат списанию и утилизации».

Эти ракеты, как утверждает министерство, сразу же изымаются, списываются и отправляются на утилизацию. При этом такие ракеты, говорилось в заявлении оборонного ведомства, могут использовать украинские военные.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за свою роль в катастрофе лайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17.

В Госдепе США заявили, что полностью доверяют выводам международной Совместной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17.

Как сообщалось, правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малайзийский «Боинг» в небе над Донецкой областью в 2014 году.

В то же время российское издание-расследователь «The Insider» выяснило, что Иванников действующий генерал ГРУ и является не только главным фигурантом в деле о сбитом «Боинге«, но и ранее был «министром обороны» в сепаратистском «правительстве» Южной Осетии.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета «Боинг» рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК «Бук», доставленного с территории России.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото «Бука 332», сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает. А президент Путин настаивает на полноценном участии России в расследовании катастрофы в небе над Донбассом в 2014 году.

Австралия и Нидерланды также требуют от России компенсаций семьям жертв MH17.

Bellingcat