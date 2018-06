Россию уличили во лжи об утилизации ракеты сбившей самолет рейса MH17

Группа независимых расследователей катастрофы рейса MH17 Bellingcat уличила российское оборонное ведомство во лжи об утилизации ракет 25 летней давности. Миобороны России утверждала, что не использует ракеты произведенные четверть века назад.

Заявления Минобороны России, что российский «Бук не мог сбить MH17, так как все такие ракеты старше 25 лет в РФ утилизируются, оказались ложью. Об этом сообщил в Twitter основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он выяснил, что российский концерн «Алмаз-Антей» в 2015 году моделировал катастрофу MH17 при помощи ракеты для «Бука», изготовленной в 1987 году, то есть 28 лет назад.

«А по утверждению россиян, эта ракета должна быть утилизирована», – отмечает Хиггинс.

Remember how Russia claims they get rid of Buk missiles more than 25 years old? Well Almaz Antey used one from 1988 in their #MH17 test in 2015. 2015-1988 = 27, so according to the Russians this missile should have already been scrapped.

h/t @CITeam_en https://t.co/2IiGl6Bztv pic.twitter.com/aX46145R4J

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 5, 2018