Явка на президентских выборах в России была ниже объявленной официально

Поднимите руки, кто удивлен? Кто всплеснул этими руками, покачнулся на стуле и тут же начал обзванивать знакомых и слать им месседжи? «Вы видели! Явка-то на выборах в марте была ниже, нас обманули?».

Нет, ребята, вас не обманули. Просто игра называется наперстки. Трудно предположить, что играя в наперстки, вы вдруг найдете именно тот наперсток, под которым действительно лежит шарик. Правила игры сами по себе подразумевают обман, пишет Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы».

Меняется только цель обмана.

На выборах президента 2018 года стояла цель собрать максимальную явку. И эту явку собрали. Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, Карачаево-Черкесия бились за урожай и давали рекордные намолоты бюллетеней. Да и прочие регионы отставали не сильно.

Мы можем только удивляться относительной скромности задач. Ведь могли и 80% накидать, и 90% нашвырять. Упомянутые субъекты как раз не стали мелочиться. Но в целом по стране решили, что две трети проголосовавших – это достаточно. Это больше, чем было, а еще больше и не нужно.

Для чего это вообще? А зачем в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, завешивать развалившиеся избы баннерами с изображением дворцов и усадеб и красить фасады только с одной стороны? Правильно! Не важно, как на самом деле – важно, какую видимость вы создаете. Выборы проводятся не для того, чтобы реально избрать из нескольких достойных кандидатов честным голосованием самого достойного. Выборы нужны для создания красочной видимости, которая позволит не менять ничего.

Путин и Памфилова сказали, что это были самые чистые выборы в истории. Нет, выборы были обычные, более или менее липовые. Но они точно были самыми тихими. Если в 2011 году тысячи людей возмутились и вышли на улицы, а потом пошли в наблюдатели, то теперь никто никуда не пошел, да и наблюдателей было куда меньше.

Финт с явкой был прекрасен еще и тем, что его не сразу поймаешь. Когда люди голосуют за одного кандидата, а побеждает другой – они возмущаются, потому что точно знают, как они голосовали. А когда люди вообще не пошли к урнам, откуда им знать, сколько там было в точности народу? Во всяком случае, это не настолько очевидно.

А для набрасывания бумажек выбрали как раз те регионы, где вообще принято помалкивать и не встревать. Во всем этом осталась лишь одна проблема – камеры наблюдения. Проще всего их обесточить – в целях экономии или чтобы враги России не подключились к ним тайно и не разглядели наши лица.

Говорили же нам, что Запад охотится за лицами российских избирателей, а Путин уверял, что они охотятся даже за биоматериалом русского народа. Ну их нафиг, эти камеры. Будут целее наши лица бесстыжие.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»