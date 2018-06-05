Российские олигархи выходят из под санкций. Путин может переписать всю Россию на Собчак

Если операция, предпринятая олигархом Дерипаской, пройдет удачно, у него появится множество подражателей. Не исключено, что и Путин воспользуется такой возможностью.

Российский миллиардер Олег Дерипаска, угодивший под санкции США, как Остап Бендер под лошадь, отделался, как и Бендер, легким испугом, переписав все на родственников, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

Так, британскую фирму Terra Services Дерипаска перевел на свою 80-летнюю мать Валентину Дерипаску и на двоюродного брата Павла Езубова, 1975 года рождения. Terra Services управляет принадлежащей ей, а фактически Дерипаске недвижимостью в Сен-Тропе и Париже. В Париже это несколько доходных домов, а комплекс в Сен-Тропе включает в себя виллу, гостевой дом и дом для обслуживающего персонала – все это расположено в парке площадью 130 га.

Отец Павла Езубова, Алексей, родной брат матери Дерипаски – депутат Госдумы от «Единой России». Павел Езубов, гражданин Кипра, в 1998 г. после окончания физфака МГУ работал финдиректором в Сибирской инвестиционной компании и «Базовом элементе» Дерипаски. Понятно, что Езубов не находится под санкциями, а Дерипаска, широко проявивший родственные чувства, в благодарность за щедрость может рассчитывать на его ответное внимание. Как минимум на стол и угол где-нибудь на вилле в Сен-Тропе, если уж на его собственность будут наложены санкции и аресты.

Как все-таки хорошо иметь многочисленную родню и ощущать себя членом большой и дружной семьи! Главное теперь, чтобы в США поверили: это только Дерипаска плохой. А Езубов – Езубов хороший. И если поверят, это будет означать важный прецедент.

Конечно, у Владимира Путина, вздумай он провернуть что-то подобное, все будет сложнее. Он практически сирота, а в последние годы как-то сильно отдалился от дочерей, все больше напоминая российский вариант короля Лира. И даже хоть и устал, как раб на галерах, пошел на очередной президентский срок – ну, не на кого ему было переписать Россию.

Но разве дело в кровном родстве? В конце концов, кто вывел Путина наверх? Кто был его Крестным отцом – а ведь такие связи попрочнее кровных. Правильно, покойный Анатолий Собчак. Именно Собчак ввел никому не известного Окурка в питерские криминальные схемы, поставив смотрящим над ними. И что же, возможно ли, чтобы после этого Ксения Собчак была Путину чужим человеком?

Иной вопрос, что вот так, сразу, переписать Россию на Ксению Собчак было бы слишком рискованно и политически ошибочно. Это вызвало бы сомнения и даже подозрения в сговоре. Нужна была борьба. Уход Ксении в оппозицию. Может быть, даже преследования властей – и, возможно, они еще будут.

Но, в общих чертах, все готово даже теперь. И не надо ждать 2024 г., есть известная схема «я устал, я ухожу». Хотя лучше, конечно, подождать, потому что 2024 г. – год знаковый. Сто лет со дня смерти Ленина – это все-таки дата. И ее тоже можно правильно подать.

Но если Путин мирно, без крови, нарисует выборы с победившей Ксенией Собчак – то кто усомнится в победе молодой демократки – и кто после этого станет держать Россию под санкциями? А Ксюша тихо, по-родственному, предоставит, конечно, дедушке Вове тихую пристань под старость. И станут они жить-поживать да добра наживать. Почти так же, как и раньше.

Уверен, все у них так и будет.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»