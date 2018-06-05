Обнародован список лиц на которых готовили покушение российские спецслужбы в Украине

Появилась фотокопия страниц списка лиц за которыми охотятся в Украине российские спецслужбы. В нем много известных российских и украинских журналистов.
Опубликован расстрельный список подготовленный российскими спецслужбами и обнаруженный СБУ во время проведения спецоперации по предотвращению покушения на Аркадия Бабченко. Об этом сообщает Telegram–канал «Агенты Катерины».
«А вот и «расстрельный» список журналистов», говорится в сообщении «Агентов Катерины».
В списке встречаются фамилии известных российских оппозиционных путинскому режиму журналистов живущих в Украине: Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Айдер Муждабаев и другие.
Кроме того, в этом списке есть и известные украинские журналисты: Виталий Портников, Роман Срыпин, Соня Кошкина.
Telegram–канал «Агенты Катерины»