Обнародован список лиц на которых готовили покушение российские спецслужбы в Украине

Появилась фотокопия страниц списка лиц за которыми охотятся в Украине российские спецслужбы. В нем много известных российских и украинских журналистов.

Опубликован расстрельный список подготовленный российскими спецслужбами и обнаруженный СБУ во время проведения спецоперации по предотвращению покушения на Аркадия Бабченко. Об этом сообщает Telegram–канал «Агенты Катерины».

«А вот и «расстрельный» список журналистов», говорится в сообщении «Агентов Катерины».

В списке встречаются фамилии известных российских оппозиционных путинскому режиму журналистов живущих в Украине: Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Айдер Муждабаев и другие.

Кроме того, в этом списке есть и известные украинские журналисты: Виталий Портников, Роман Срыпин, Соня Кошкина.

Telegram–канал «Агенты Катерины»