Сущенко могут обменять на Вышинского

Адвокат Вышинского предположил, что осужденного в России по сфабрикованному делу Сущенко могут обменять на его подзащитного. Адвокат подчеркнул, что заявление его подзащитного о выходе из гражданства Украины связано с предполагаемым обменом.

Адвокат главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский не исключает его обмен на осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает «24 канал», ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

«Мы не исключаем этого», – сказал он агентству в понедельник.

«Кирилл Вышинский сделал в пятницу соответствующее заявление, он понимает, что является «предметом» для обмена, что это была спецоперация, подготовленная под определенный момент. Мы хорошо это видим. Кирилл и принял решение о выходе из гражданства Украины, исходя из этой позиции», – признал адвокат.

Доманский отметил, что 4 июня в Администрацию президента было отправлено по почте заявление о выходе К.Вышинского из гражданства Украины.

«И мы дополнительно хотим зафиксировать его отправление на месте в АП вручную. Мы бы не хотели, чтобы оно где-то там «потерялось». Кроме того, напомню, что Кирилл Вышинский сделал официальное заявление о выходе из гражданства Украины во время заседания суда, и оно было озвучено через СМИ», – указал адвокат.

В свою очередь, адвокат осужденного в России украинского журналиста Марк Фейгин в понедельник тоже не исключил обмена Сущенко на арестованного в Украине Вышинского

«Сейчас, после прозвучавшего приговора, открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, который привлечен к уголовной ответственности в Украине, и я считаю, что нужно сделать это немедленно, чтобы решить эту проблему компромиссом», – заявил он.

«Насколько, мне известно, Москва действительно желает получить Вышинского на родину, такое же желание украинское руководство высказывает в отношении Романа Сущенко», – сказал Фейгин.

При этом он подчеркнул, что обмен Сущенко и Вышинского «зависит от Москвы, а не от Киева».

4 июня Московский горсуд приговорил украинского журналиста Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). О задержании украинца в Москве стало известно в октябре 2016 года.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Апелляционный суд Херсонской области 1 июня отказал ему изменении меры пресечения.

«24 канал»