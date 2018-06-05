Через неделю Сенцова начнут принудительно кормить в тюрьме

После 30-го дня голодовки политузнику Сенцову начнут вводить пищу через трубку в носу. Врачи считают, что если Сенцов не откажется от голодовки, то финал будет фатальным.

Врачи, которые наблюдают за состоянием украинского узника Олега Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства. Об этом по итогам посещения Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги заявил 4 июня его адвокат Дмитрий Динзе, пишет «Радио Свобода».

«Когда это произойдет, его будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако, если он не перестанет и после этого отказываться от пищи, то конец будет фатальным. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега», – указал Динзе.

«Выглядит он в целом нормально, за ним следят врачи. Делали УЗИ, осматривали. Внутренние органы в норме, находится в удовлетворительном форме», – так защитник описал нынешнее состояние украинца.

Дмитрий Динзе, кинорежиссер Аскольд Куров, который также встретился с Сенцовым 4 июня, и крымский архиепископ УПЦ КП Климент остались в городе Лабытнанги. Священник, который получил разрешение администрации колонии на свидание с Сенцовым, в понедельник не успел встретиться с соотечественником.

Сотрудники колонии сначала дали понять Сенцову, что он может встретиться либо с Куровым, либо с архиепископом Климентом. Сенцов не знал, кто такой Климент и отказался от встречи с ним.

Позже адвокат объяснил, что по российскому законодательству Сенцов имеет право на отправление религиозных потребностей и это не будет происходить за счет количества разрешенных свиданий, а также рассказал о деятельности архиепископа для поддержки политзаключенных и их семей в Крыму.

Олег написал согласие на встречу с формулировкой «неожиданно возникла необходимость в исповеди».

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за «подготовку теракта», голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 23-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что «обеспокоен этим обстоятельством», позже сам объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил украинский посол в Австрии Александр Щерба в Facebook.

По его словам, австрийские медиа получили обращение посольства накануне визита Путина в Австрию.

В обращении подчеркивается, что Сенцов, приговоренный к 20 годам строгого режима по надуманному обвинению, голодает более 2 недель.

«Дело Сенцова – хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которая готова вступиться за одну отдельную жизнь. Планируемый на 5 июня визит Путина в Вену, наверняка, даст такую ​​возможность», – говорится в обращении.

Сьогодні австрійські медіа отримали наступне звернення Посольства напередодні візиту Путіна до Австрії. ЄВРОПА МАЛА Б… Опубліковано Alexander Scherba 3 червня 2018 р.

Ранее, матери украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей. Об этом говорится в сюжете «Крым.Реалии ТВ».

«К вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Мой сын уже пошел на крайнюю меру – голодовку. Хотя до этого он говорил что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме», – заявила Людмила Сенцова.

«Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей, чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве», – заявила в свою очередь Лариса Кольченко.

К президенту РФ Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали: «Саша бы не одобрил… Олег тоже».

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля проводились в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

«Радио Свобода»