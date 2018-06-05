Влияние Москвы в Европе. Что объединяет европейских адептов Кремля?

После Солсбери российские агенты влияния начали все чаще оказываться на свету. Миллиардер, профессор и прокурор – агенты московского влияния в мире все чаще попадают в расставленные на них капканы.

В кои-то веки, испуганные пропущенными ударами от мафиозно-террористического режима в Москве, западные спецслужбы взялись за ум и принялись стряхивать пыль с донесений, которые в «тучные» и наивные годы, по-видимому, просто никто не читал, пишет Максим Михайленко на страницах «Деловой Столицы».

Ведь холодная война осталась в классике Голливуда, а Сталин и Гитлер – всего лишь персонажи из комиксов, не так ли? Но в нулевые и десятые Лондон и Париж заполонили наивные «русские девочки», мило коверкающие язык охотницы за паспортами стран ЕС и НАТО, их легализующие капиталец родители, забавные фрики из постсоветских столичных тусовок.

Все это откровенно развлекало и расслабляло аборигенов, которых восточные гости таким нехитрым образом убеждали в принадлежащем им по рождению высоком статусе. Кстати, этот процесс было в особенности забавно наблюдать, зная, насколько въелся в послевоенные поколения западных европейцев, и в меньшей степени американцев, социалистический эгалитаризм.

В первой половине десятых похожий процесс начал захватывать и поднакопившие жирок страны Восточных и отчасти Западных Балкан, чьи получившие европейский штемпель паспорта присоединили свой робкий огонек к этой оргии конвергенции систем, хотя и не совсем такой, о которой мечтали в свое время Михаил Горбачев и Франсуа Миттеран. Впрочем, время Балкан в этой большой игре тогда еще не пришло, и постсоветские набобы все больше осваивали подстриженные ландшафты Великобритании, которую не расшевелил даже казус «самой гламурной российской шпионки» Анны Чапман.

Понадобился Солсбери.

Шпион, выйди вон

3 мая депутат парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Боб Сили заявил, что, согласно переданным ему документам полиции Монако и французской контрразведки, известный миллиардер и основатель исследовательского центра Legatum Institute Кристофер Чандлер может быть связан с российской разведкой.

По словам Сили, в документах содержится информация о деятельности и связях Чандлера, обобщенная в 2005 г. и охватывающая период, начиная с середины 1990-х. Компромат касался самого Чандлера, его брата и партнера по бизнесу. В частности, как утверждает парламентарий, в архиве отмечается, что французские спецслужбы интересовались деятельностью миллиардера с 2002 г., поскольку подозревали его в работе на российскую разведку.

Депутат подчеркнул, что содержащиеся в этих документах данные уже подтвердили источники во французской разведке, а также их британские и американские коллеги. Как видим, вновь начало проявляться системное сотрудничество спецслужб трех ведущих держав Запада, о котором в нулевые годы можно было только мечтать.

Правда, вряд ли парламентарий от правящей партии рискнул бы озвучить такую взрывоопасную информацию без соответствующих гарантий. Тем более что миллиардер – создатель продвигавшего Брекзит мозгового треста начал направо и налево раздавать опровержения. В частности, 15 мая в интервью The Guardian он заявил, что шпионом не является, по-русски не говорит и вообще «оказался жертвой загадочной кампании инсинуации».

В Legatum Institute также отвергли все обвинения против патрона, заявив, что у Чандлера «никогда не было прямых или косвенных связей с российской разведкой или российским государством» и в организации ничего не знают о якобы проводившихся французскими властями расследованиях. Обвинения Сили в центре назвали «полной чепухой». Ну, разумеется – да только вот действия мистера Чандлера плохо согласуются с заявлениями о лояльности.

Известно, что в 1990-е годы выходец из Новой Зеландии покупал и продавал акции российских компаний. В частности, речь идет об акциях компании «Газпром»: в начале 2000-х основанная братьями Чандлерами компания Sovereign Asset Management являлась третьим по размеру акционером «Газпрома», имея в нем примерно пятипроцентную долю.

Правда, в 2004 году, заявив, что они высоко оценивают усилия Алексея Миллера по повышению эффективности «Газпрома», Чандлеры стали избавляться от акций компании. И это примечательно – ведь такой поворот больше напоминает сделку с приобретением политического влияния. Конечно, 13 лет назад мало кто размышлял в таких понятиях, да и к середине 2000-х контроль спецслужб над бизнесом в России уже достаточно окреп, чтобы сегодня интерпретировать эту информацию несколько по-иному. Просто остались друзьями после консолидации «Газпромом» своих акций? Неужели?

И вот, десятью годами спустя Legatum Institute (ненавязчиво, но с завидным постоянством отмечавшая в своих исследованиях рост рейтингов РФ в области инвестиционной привлекательности) поддержал выход Великобритании из Евросоюза. В частности, специалисты организации принимали участие в подготовке предложений по наиболее жесткому сценарию Brexit и встречались с министрами.

Но что примечательнее всего в этом скандале, так это то, что Кристофер Чандлер является гражданином Мальты. Он настаивает на том, что подал запрос на гражданство еще до проведения референдума по Brexit (что это меняет, непонятно – собирался бежать в ЕС, напакостив Британии, что ли?).

И это заставляет вспомнить о той роли, которую играют эти тихие, старинные британские протектораты, вроде Мальты или Кипра, давно уже, конечно, суверенные государства, в стратегии экспансии мафиозно-террористического синдиката Путина в западный мир.

Испарившийся профессор

Совсем недавно «исчез с лица земли» (так об этом написала New York Daily News) другой загадочный мальтиец – профессор Джозеф Мифсуд, который находится в центре расследования о российском вмешательстве в выборы США. Согласно судебным документам спецпрокурора Роберта Мюллера, в апреле 2016 года Мифсуд сказал бывшему помощнику Трампа Джорджу Пападопулосу, что российское правительство заполучило компромат на Хиллари Клинтон и украло тысячи электронных писем с серверов Национального комитета Демократов.

С тех пор Пападопулос признал вину в даче ложных показаний и теперь сотрудничает с Мюллером. Профессора Мифсуда, однако, больше невозможно найти. Он перестал преподавать в университетах и его страницы в социальных сетях прекратили существовать.

Некая невеста профессора, «украинка», назвавшаяся Анной, сказала изданию Buzzfeed News, что Мифсуд оборвал с ней все связи, когда стал попадать в заголовки СМИ. Также она заявила, что у Мифсуда имеются связи с самой верхушкой российского правительства, и что он часто встречался с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ.

Невесте профессор, видимо, приврал – существует (точнее, существовала, пока был активен профиль Мифсуда на FB) единственная фотография такого рода, но из социальных сетей он пропал, а подобных встреч с «западными интеллектуалами» и «друзьями России» разного качества, мотивации и уровня Лавров проводит немало. Да и важен, конечно, не так сам Лавров, как те тихие «помощники» из соответствующих структур, которые постепенно обволакивали таких непуганых западных авантюристов, как Чандлер или Мифсуд (эти просто слишком ярко засветились) паутиной двойственных, обоюдно выгодных, но, несомненно, компрометирующих связей.

Именно поэтому расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, которое ведется под руководством Мюллера, давно распухло от информации. Часть из этих данных является малозначимыми или даже курьезными, но часть представляет несомненный интерес для тех сил в американском, британском и даже французском истеблишменте, которые взвалили на себя титаническую задачу «вернуть Запад Западу», очищая его от грязи постсоветских мафиозных связей, замаскированных под business as usual.

И подобные расследования не могли обойти стороной не только Мальту, в последнее время просто осыпавшую паспортами более чем противоречивых персонажей, но и Кипр, это Эльдорадо постсоветского бизнеса. Тем более, что оба острова находятся – как раз по причине открытой и массовой продажи гражданства, под пристальным наблюдением европейских союзных институтов, в которых зреет недовольство подобными фортелями.

Кипр в этом смысле мог бы войти в историю по тысяче разных поводов, но, как всегда, предательская веревочка начала виться из довольно неожиданной трещины в борту этого транснационального офшорного авианосца. Неожиданной потому, что в эпоху торжествующей меркантильности и цинизма права человека, казалось бы, едва ли не повсеместно в ключевых странах Европы отошли на второй, если не на третий план.

Но нет.

Кипрский конфидент

Выяснилось, что (некоторые подозрения по этому поводу имелись и раньше) российские правоохранительные органы налаживают работу со своими коллегами из «дружественных» стран Евросоюза для поимки эмигрировавших из России оппозиционеров. Более того, некоторые европейские государства (вернее, разумеется, некоторые чиновники) передают российским силовикам конфиденциальную информацию об оппозиционерах, которые получили убежище на территории ЕС.

Об этом написал грозящее сильно нашуметь расследование журналист Максим Эристави для американского неправительственного аналитического центра Atlantic Council. В частности, он затронул тему преследования бежавших из России оппозиционеров, среди которых – сотрудник отдела расследований Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Никита Кулаченков.

Кулаченков еще в 2014 году уехал из России и получил убежище в Литве. Российские власти направили обращение в Интерпол с требованием об аресте и выдаче Кулаченкова России, где ему заочно предъявили обвинение. Однако Интерпол ожидаемо счел эту просьбу политически мотивированной и не стал производить арест.

Тем не менее, в 2016 году оппозиционер поехал на Кипр, где хотел встретиться со своей семьей. Вопреки международному и европейскому праву, человек, имеющий статус политического беженца, был на три недели задержан местными правоохранителями.

Позже стало известно, что попыткой экстрадиции Кулаченкова на неприветливую родину занималась лично заместитель генпрокурора Республики Кипр Элени Лоизиду. Причем ранее ее кандидатура рассматривалась на место судьи Европейского суда по правам человека в Страсбурге. К счастью, дело о возможной высылке Кулаченкова в Россию осудили в других странах, после чего оппозиционера отпустили.

Но тогда же появилась на свет божий и эпическая утечка переписки между кипрскими и российскими чиновниками, которая велась до задержания Кулаченкова. И которая дает основания предположить, что речь шла о гораздо более тесном сотрудничестве российских силовиков с некоторыми европейскими странами по обмену конфиденциальной информацией.

В этой переписке (и это уже совсем другой уровень) также обсуждалось и дело Леонида Невзлина, экс-совладельца ЮКОСа, чьим акционерам режим Путина должен многие миллиарды долларов. В свое время Невзлин получил израильское гражданство, а российские власти также просили ордер Интерпола на его арест. Как и в деле Кулаченкова, запрос России признали политически мотивированным и отказали.

Но из переписки Лоизиду с российскими властями стало известно, что она передала конфиденциальную информацию о Невзлине России, которую ей предоставили… адвокаты бизнесмена (они сообщали кипрским правоохранителям о политически мотивированном преследовании своего клиента в России и предоставили список стран, которые признают это и предоставляют ему безопасный проезд).

По словам самого Невзлина, Россия использует иностранные юридические фирмы для охоты на оппозиционеров. Среди недружественных стран он называет также Швейцарию, не входящую в ЕС. Ранее по просьбе Кремля власти конфедерации заблокировали его банковские счета в стране – а на расследования о коррупции высших российских сановников швейцарцы реагируют крайне странно, переправляя запросы в официальную Москву. Кстати говоря, подобное же по стилистике торможение происходит в Швейцарии и по делам украинских беглых взяточников и мойщиков денег из рядов режима Януковича.

О преследовании Кремлем российских оппозиционеров за рубежом говорит также бывший юрист ЮКОСа Алексей Оболенец, который помогает бежавшим из России получить защиту. Сам Оболенец получил гражданство Израиля. По его словам, помимо дел Невзлина и Кулаченкова, есть еще три идентичных случая. В них также речь идет о сотрудничестве российских властей с Лоизиду. Оболенец теперь предупреждает клиентов, что конфиденциальная информация о них может попасть в руки спецслужб России или «дружественных» ей стран: такие случаи стали происходить все чаще.

Любовь и водка

Наконец, этот скандал затронул и сам Кипр: о нем стали писать и местные издания, а цитировать и переводить их – СМИ стран Восточной Европы, а также экспертные сайты профильных организаций. Так, кипрское издание Politis со ссылкой на опубликованный в сети электронный архив писем сообщило о том, что заместитель генерального прокурора Кипра Элени Лоизиду передавала секретную информацию российским чиновникам.

19 тысяч писем (с 2010 года) выложили на облачном сервисе «Яндекс.Диск». Правда, сейчас доступ к ним заблокирован. В публикации Politis утверждалось, что в письме от 2013 года Лоизиду поблагодарила тогдашнего представителя офиса генпрокурора РФ Владимира Зимина «за прекрасно проведенное лето в Москве». При этом она поделилась конфиденциальной информацией о ситуации в генпрокуратуре Кипра.

В другом письме замгенпрокурора сообщила российскому коллеге, что скучала по нему в Страсбурге, куда он не смог поехать на один из межгосударственных семинаров правоохранительных органов по обмену опытом. В еще одном письме Элени заявила, что выиграла «для него» дело по экстрадиции. Письма Зимину она обычно заканчивала словами «Love, Eleni», отмечает издание.

Как видим, на Кипре бравые офицеры путинского синдиката, опираясь на бездонный карман казны, даже в отпуске не теряли времени зря, и пока «русские девочки» осваивали Великобританию и континент, «русские мальчики» обрабатывали скучающих греческих чиновниц – и не совсем безрезультатно.

Разумеется, впоследствии в комментарии The Guardian Лоизиду сказала, что была «дружелюбна» с российскими коллегами так же, как с американскими и британскими. Она заявила, что в ее обязанности входило информирование по делам об экстрадиции представителей многих стран. Лоизиду сообщила, что «никогда не получала от России подарков, разве что время от времени водку и маленькие шоколадки».

Немного странное замечание, поскольку заместитель генерального прокурора Кипра все-таки не крупный британский воротила-миллиардер и не втравливавший штабистов Трампа в скандал исторического масштаба агент-профессор, так что немного внимания со стороны русского богатыря, отпуск в Москве, маленькие шоколадки и водка, в случае с Лоизиду – самое то. Хотя, конечно, это может оказаться только вершиной айсберга – ведь мы помним, как в начале десятых украинские олигархи в Лондоне спокойно покупали целых лордов для маскировки своих сомнительных мероприятий.

Отрадно, впрочем, другое – капканы на российскую агентуру в Европе начали, наконец, щелкать громко.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»