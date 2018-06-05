Россия должна объявить Украине войну, – Антон ОрехЪ

Я считаю, что Россия должна объявить Украине войну. Именно объявить. Сделать формальное заявление. По факту мы с Украиной и так уже давно в состоянии войны.

Но теперешняя война – подлая, исподтишка. Поэтому она не вызывает у меня ничего, кроме брезгливости. Война идет и так и так – вне зависимости от того, признаем мы ее формально или нет. Но формальное признание, по крайней мере, избавляет от необходимости все время врать, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на страницах «Эхо Москвы».

В случае объявление войны, все россияне, кто находятся в украинских тюрьмах и все украинцы в российских тюрьмах – это уже не политические заключенные, а военнопленные. Поэтому их надо обменивать, а кого невозможно по каким-то причинам обменять – тех требовать содержать в соответствии с Женевской конвенцией.

Это будет и честнее и гуманнее. Никому не придется объявлять голодовку, не надо будет выдумывать дурацкие приговоры, и акции будут не в поддержку Олега Сенцова, а против войны. А пока Россия поддерживает оружием, боеприпасами и бойцами уголовные режимы Донбасса, культивирует ненависть к соседней стране и народу, который недавно как бы считала братским. И называет людей по ту сторону границы фашистами, а по эту сторону сажает их за решетку как террористов.

Еще раз хочу сказать, что не нужно постоянно повторять, что Сенцов «режиссер». Это здесь вообще ни при чем. Они сидит не за искусство. Сенцов человек. Который получил наказание, в сотню раз превышающее тяжесть содеянного им. Если он вообще что-то содеял. Это максимум хулиганство, достойное штрафа или нескольких суток ареста. Но никак не 20 лет тюрьмы.

Наша власть не из 1937 года. Наша власть, слава богу, не способна на массовый террор. Но она очень даже способна на точечные репрессии. И чем абсурднее обвинение, чем жестче приговор, тем страшнее всем остальным. В мире стартовала акция в поддержку Сенцова. И я считаю, что именно для этого она и нужна. Чтобы человеку было хотя бы морально легче. А так, все акции мы проводим для себя.

Я бы вообще исключил из набора девизов и воззваний обращения к Путину, Кремлю, судьям и прокурорам. Они нас все равно не услышат. Не потому что они глухие. А потому что это особая форма слуха. Когда вам что-то громко говорят прямо в ухо, а вы смотрите на собеседника так, словно либо вы оглохли, либо собеседник немой и просто открывает рот.

Эти акции – для успокоения своей совести и чтобы подбодрить человека в неволе. Ясно, что его не выпустят просто так. И не помилуют. Его сейчас можно только обменять. Например, на Кирилла Вышинского. И будет большим молодцом тот, кто придумает, как это сделать. Придумает, как подать эту идею Путину, чтобы Его Величеству не показалось, что оно теряет лицо. С Надеждой Савченко такой вариант нашли. Значит, надо искать и с Олегом Сенцовым.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»