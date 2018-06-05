Итальянская борьба с антироссийскими санкциями в ЕС

После формирования нового правительства Италия включилась в борьбу против антироссийских санкций введенных ЕС. Разрушит ли итальянское правительство европейский консенсус против России?

В Италии приступило к работе новое правительство, в которое вошли представители двух внесистемных движений – «Лиги» и «Пяти звезд». Один из пунктов программы кабинета – улучшение отношений с Россией и снятие с нее санкций, введенных ЕС. Обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин задумался, в эфире «КоммерсантЪ FM», о том, удастся ли итальянцам реализовать эту цель.

В Италии наконец-то приступило к работе новое правительство. Впервые в истории страны, да и в целом Евросоюза, кабинет министров сформировали представители внесистемных партий – популистского движения «Пять звезд» и антиевропейской «Лиги».

В программе правительства много специфических пунктов, вызывающих шок у традиционных итальянских политиков, а также в Брюсселе – в руководстве Еврокомиссии. В первую очередь, речь идет об экономической стратегии кабинета и о его отношениях с объединенной Европой.

Что касается России, то ее волнуют не эти моменты, а пункт программы, где речь идет о ней. Там четко обозначено, что итальянское правительство будет добиваться отмены санкций, введенных Евросоюзом против Москвы.

Если слова не разойдутся с делом, вырисовывается любопытная перспектива. Вопрос о продлении на очередные полгода самых серьезных антироссийских санкций (так называемых донбасских) должен быть окончательно решен на саммите ЕС 28-29 июня. А значит, новое правительство Италии получит шанс реализовать тот пункт своей программы, где речь идет об этих санкциях.

Специфика ситуации состоит в том, что каждый раз санкции должны приниматься консенсусом. То есть головную боль по поводу того, как этот консенсус сохранить, испытывают представители «антироссийского лобби» в ЕС (Польша, страны Балтии, с некоторых пор – Великобритания). Ведь теоретически любое из государств, занимающих сдержанную, благожелательную позицию по отношению к Москве (Греция, Венгрия, Кипр, Австрия, та же Италия) могут консенсус нарушить – и тогда санкции продлены не будут.

До сих пор «антироссийскому лобби» и европейским тяжеловесам (в первую очередь, Германии и Франции) удавалось в зародыше подавить «бунт на корабле» и отстоять единую позицию ЕС на российском направлении. Ни Греция после прихода к власти «бунтаря» Алексиса Ципраса, ни Венгрия во главе с Виктором Орбаном, которого считают другом Владимира Путина, на открытый мятеж не решились.

Но Италия – особый случай. Это – один из столпов ЕС, одна из стран-основательниц объединенной Европы. От ее мнения так просто не отмахнешься. С ней надо договариваться, ее надо убеждать.

Можно предположить, что в этот раз убеждать будут особенно активно. Скорее всего, к давлению на Рим подключится и «тяжелая артиллерия» в лице Вашингтона. Итальянцам будут говорить, что смягчение, а тем более отмена санкций помешает урегулированию в Донбассе, лишит Москву стимула делать шаги в правильном направлении. Их будут уговаривать дать шанс мирному процессу, дождаться окончания переговоров о возможном размещении на юго-востоке Украины «голубых касок» ООН. В крайнем случае, в обмен на сдержанность по вопросу санкций пообещают уступки в других областях – например, в экономике или в том, что касается борьбы с миграцией.

Ясно одно: по вопросу антироссийских санкций ЕС без боя не сдастся. Для тех же поляков, прибалтов и британцев сохранение, а в идеале ужесточение давления на Москву – одна из главных внешнеполитических задач. Поэтому итальянцам будут противостоять ожесточенно.

Посмотрим, к чему это приведет. До саммита ЕС остается совсем немного времени. И нас, и европейцев ждут увлекательные недели.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ FM»