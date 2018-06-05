Акции в поддержку политузника Сенцова прошли в 80-ти городах мира

Акции были проведены даже в городах, где не планировались заранее, люди выходили на одиночные пикеты. В России при этом проводились задержания участников акции.

Акции #SaveOlegSentsov с требованием освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова прошли в более чем 80-ти городах на разных континентах. Об этом сообщила председатель правления Центра защиты гражданских свобод Александра Матвийчук на своей странице в Facebook.

По ее словам, акции состоялись даже там, где не планировались.

До глобальної акції #SaveOlegSentsov також долучилася українська громада міста Калгари, Канада Опубліковано Save Oleg Sentsov 4 червня 2018 р.

«Во многих городах, где демонстрации не были запланированы, люди вышли на одиночные пикеты. Освободить Олега Сенцова и других политзаключенных призвали европейские и американские политики. Об этом написали зарубежные СМИ. Масштабы глобальной акции #SaveOlegSentsov впечатляют. Это уже более 80-ти городов на разных континентах», – сообщила Матвийчук.

При этом в самой России произошел ряд задержаний участников акций.

«К сожалению, уже есть первые административные аресты. Активистов Асана Мумджы и Марию Кожеватову, которых взяли с плакатом в поддержку Олега Сенцова в Санкт-Петербурге, приговорили к 9-ти и 15-ти суткам ареста за нарушение порядка проведения публичных мероприятий», – сообщила правозащитница.

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан звернулася до учасників глобальної акції #SaveOlegSentsov (пряма мова наведена… Опубліковано Olexandra Matviychuk 3 червня 2018 р.

«Параллельно все эти дни продолжается невидимая адвокационная работа. Наши друзья и партнеры работают в Брюсселе, Берлине, Париже, Вашингтоне, Торонто, Ватикане и других городах. Благодаря вашим усилиям они могут смело говорить, что освобождение Олега Сенцова и других политзаключенных требуют люди по всему миру», – добавила она.

Бордо було з нами!2 червня мешканці міста на південному-заході Франції вийшли з протестом проти утримання наших громадян режимом Кремля та для підтримки Олега Сенцова й інших політв'язнів. Опубліковано Save Oleg Sentsov 4 червня 2018 р.

«Это целиком и полностью заслуга инициативных групп акций #SaveOlegSentsov в разных городах, которые подставили свое плечо и вытянули их организацию в довольно сжатые сроки», – подчеркнула Матвийчук.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 23-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что «обеспокоен этим обстоятельством», позже сам объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля проводились в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

«Украинско-Российское обозрение»