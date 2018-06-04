«Украинская патриотическая оппозиция» в кремлевском исполнении

Кремль начал сколачивать «альтернативную патриотическую оппозицию» в Украине. На фоне этого особо любопытными являются три последних события.

Несколько не связанных прямо событий последних дней выстроились в цепочку, а она оказалась непростой: Кремль начал сколачивать «альтернативную патриотическую оппозицию» к грядущим выборам в Украине. Об этом пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» Павел Алехин.

Действие первое

«Полезный поляк» Томаш Мацейчук после недолгого молчания вдруг дал интервью Александру Мединскому. Интервью было опубликовано на сайте «Голос Правды» и Youtube-канале «OpenUkraine» – двух абсолютно антиукраинских ресурсах.

Но Мацейчук в интервью позиционировал себя в амплуа критика нынешнего российского режима и даже польского друга Украины – хотя при этом и «антибандеровца».

У этого амплуа есть предыстория. Весной 2016 года давнему агента российских спецслужб Томашу Мацейчуку на пять лет запретили въезд в Украину – и шефы решили провести его ребрендинг. В ноябре 2016 Мацейчука пригласили в Россию на роль дежурного «поляка-русофоба» в местных шоу, причем, уже в декабре он был впервые бит в прямом эфире российским патриотом.

Побои, впрочем, входили в роль, и, естественно, оплачивались дополнительно. Затем, через полтора года, в мае 2018 года, Мацейчука выслали из России за русофобию, запретив ему въезд аж на 30 лет, до 10 апреля 2048 года. Высылке тоже придали характер шоу: возбудили уголовное дело по «экстремистской» 282-й статье УК РФ, и растянули спектакль с его рассмотрением аж на два месяца, с конца февраля до начала мая. Затем высланного Мацейчука на месяц увели в тень – и вот, в начале июня он снова всплыл в обновленном образе идейного противника Кремля, но, одновременно и «бандеровцев».

Любопытно, что высылка из России не помешала Мацейчуку остаться сопредседателем Международного антибандеровского движения, созданного сотрудником СВР РФ Дмитрием Ермолаевым. Факт работы Ермолаева на СВР РФ был установлен в 2005 спецслужбой Латвии SAB (Satversmes aizsardzības birojs).

Александр Мединский, который интервьюировал Мацейчука – «ветеран АТО», укрывшийся в настоящее время в Финляндии после, по его версии, избиения неизвестными лицами. При поддержке «правозащитника и журналиста», руководителя «представительства ДНР в Хельсинки» Йохана Бекмана он получил там политическое убежище.

В 2005 году Мединский возглавлял харьковское отделение «Евразийского союза молодежи» (ЕСМ) Александра Дугина, позднее был членом «Братства» Дмитрия Корчинского, а в настоящее время называет себя журналистом канала Open Ukraine и занят распространением разного рода фейков: о том, что ВСУ применяет химическое оружие на территории Донбасса и планирует применить его также «против несогласных с режимом Порошенко, в том числе журналистов, политических деятелей и общественников», или что война на Донбассе является гражданской, а украинская армия «убивает своих».

Действие второе

В Праге, 24 мая состоялось странное сборище под пышным названием «Первый национальный украинский конгресс» (ПНУК). Но почему же в Праге, если он украинский? Тут все просто: Прага давно и плотно обжита российскими спецслужбами, и они чувствуют себя в ней не хуже, чем в Москве – это раз. А главного организатора, можно сказать, самого центрового украинца, без которого и конгресс – не конгресс, в Украину не пускают – это два.

Рустам Ташбаев, уроженец Ленинграда, 1970 г.р., выпускник Калининградского военного училища, с 1991 по 1996 год жил в Житомире, где имел собственный бизнес. В 96-м году был арестован УБОПом, но вскоре вышел на свободу, поскольку вина не была доказана, и улетел по 30-дневной туристической визе в США. С 1996 по 1999 годы проживал в США на неизвестных основаниях, в 1999 получил «политическое убежище». Эта мутная история вызывает ассоциации с известными случаями инфильтрации в США российской и советской агентуры при разного рода странных обстоятельствах. Ближайший пример – небезызвестная Анна Чапмэн.

В конце 2014 года Ташбаев внезапно ощутил себя украинцем и вернулся в Украину 29 января 2015, позиционируя себя как военный аналитик американского консорциума Strategem, который, якобы, готовит программу переобучения ВСУ. Впрочем, ничем, кроме заявлений Ташбаева, это не подтверждено. На своей странице в ФБ Ташбаев начал писать о ситуации в Украине лишь с конца сентября 2014 года, до этого там были только фото девиц с мотоциклами. И даже начав писать об Украине, он зачастую ограничивался перепостами со страницы Семена Семенченко, депутата ВР с непростой биографией.

8 мая 2015 года Рустам Ташбаев стал гражданином США – а как же украинство, как же всплеск патриотизма? И, наконец, 7 июня несколько десятков неизвестных активистов во главе с ним поставили палатки в центре Киева и пытались создать т.н. «Майдан 3.0».

В ночь на 8 палатки убрали самообороновцы настоящего Майдана, а 9 июня глава СБУ Украины Валентин Наливайченко сообщил, что Ташбаев депортирован с территории Украины, и что его провокационное мероприятие финансировали из «ЛНР» и «ДНР».

С тех пор о Ташбаеве долго не было ни слуху ни духу – и вот, он всплыл! Рядом с ним объявился и Семенченко, также поучаствовавший в «Конгрессе». Мероприятие, правда, прошло за закрытыми дверями, но на сайте «Конгресса» опубликована любопытная резолюция в которой Верховная Рада объявляется «преступной и нелегитимной» (интересно, отреагируют ли депутаты ВР на участие в «Конгрессе» своего коллеги Семена Семенченко?), МВД – «преступной организацией, наследницей ЧК и НКВД», сам конгресс – альтернативным законодательным собрание – формой прямого народовластия, а Ташбаев – краевым командиром иностранных частей Украинской Повстанческой Армии.

Кого не хватает? Правильно – кандидата в президенты. Им стал небезызвестный Иван Бубенчик, якобы расстрелявший нескольких представителей «Беркута» во время событий на Майдане 2013- 2014 года. Правда, никаких доказательств этого кроме заявления самого Бубенчика нет, так что весьма вероятно, что он просто все выдумал. И хотя формально за эти фантазии ему грозит приличный срок – как ни крути, а речь идет об убийстве, в действительности Бубенчику ничего не угрожает.

Собственное признание не является решающим доказательством вины, а если он откажется от него, то никаких доказательств его причастности к стрельбе по беркутовцам не останется вообще. А вот ореол героя, который якобы сражался с «Беркутом», а показания изменил чтобы не быть осужденным «преступной властью» и сохранить себя для Украины – вот он останется.

Очевидно, что общий стиль «Конгресса» сознательно выдержан в духе заявлений УПА 40-х годов прошлого века, с целью максимальной радикализации украинского общества для провоцирования в нем гражданских конфликтов.

Список поддержавших «Конгресс» любопытен и заслуживают отдельного обсуждения. Вскрылась целая куча российской агентуры, причем в таких местах, о которых никто бы и не подумал. Но нам интересен другой персонаж – небезызвестный Михо Саакашвили.

На сам конгресс Саакашвили, правда, не пошел, он слишком опытен чтобы так в открытую палиться. Зато провел отдельную встречу с Ташбаевым в отеле «Krystal». Вероятно, им было, что обсудить.

Действие третье

Встретившись с Ташбаевым неугомонный Михо поехал в Гаагу, где 29 мая совместно со своим адвокатом Джеффри Робертсоном провел пресс-конференцию, на которой заявил о намерении подать иск в ЕСПЧ из-за лишения его украинского гражданства, а также добиться введения персональных санкций против президента Петра Порошенко.

Робертсон высказался осторожнее: мол, «в Страсбурге очень хорошие суды», но обращаться к международным конвенциям можно только после исчерпания всех национальных средств защиты, «а в Украине не существует прецедентов по защите прав человека от произвола президента или правительства».

Из Гааги, второго июня, Михо поехал в Варшаву, где дал пространное интервью Томашу Мацейчуку (!) «о грузинских реформах, войне с Россией, своих приключениях в Украине, о Лехе Качинском и его геополитических идеях, а также об авиакатастрофе под Смоленском».

Так замкнулась цепочка Мединский-Мацейчук-Ташбаев-Саакашвили. Конечно, это далеко не вся цепочка, а лишь небольшой ее фрагмент.

В тот же вечер, пообщавшись с Мацейчуком, Саакашвили отбыл в Перемышль, где 2-3 июня каждый год отмечают день памяти двух тысяч интернированных и пленных украинских воинов УНР и УГА, умерших в концлагере в Пикуличах в окрестностях Перемышля, и похороненных на Украинском военном кладбище. Там Саакашвили анонсировал на 3 июня мероприятие: «Смерть старой Украины и возрождение новой». В общем, прагматичный Михо, не очень отличающийся разборчивостью в связях (что, кстати, и стало одной из ключевы причин, что в Украине он так и не взлетел), решил воспользоваться присутствием в Польше по полной. Гулять так гулять.

Самое забавное во всей этой истории, что несмотря на разнообразие российской агентуры, ее, как оказалось, можно вполне легко отследить по связям друг с другом в единую сеть.

Павел Алехин, «Хвиля»