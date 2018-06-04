Антиукраинские еврогастролеры российских спецслужб

Предстоящая предвыборная кампания в Украине, похоже, не на шутку взволновала перманентно озабоченных кремлевских стратегов, которые поспешили пустить в ход своих многочисленных агентов влияния. Инструментарий и уровень задействованных «консерв» при этом довольно разнообразен – от обычных проходимцев до известных деятелей из числа действующих политиков, в том числе некоторых бывших президентов и депутатов.

События последних дней и недель показывают, что битве за умы украинцев в ход пущен весь спектр подобных деятелей. Многоходовочки пока не особо впечатляют своей результативностью, тем не менее, не обращать внимание на происходящее было бы также неправильно. Об этом пишет секция «Браво» группы «Информационное Сопротивление» («ИС»)

Начнем немного издалека. В свое время на российских пропагандистских площадках не на последних ролях выступал такой себе Томаш Мацейчук. Молодой человек, не нашедший достойного применения своим способностям на родине, в Польше, решил возделывать ниву мнимой «русофобии», за что в свое время даже был бит в прямом эфире. Однако, чтобы легенда жила и далее, он был внезапно депортирован из РФ, более того, ему запретили туда въезд на 30 лет. Тем не менее, это не помешало ему продолжить активность на «невидимом» фронте, и теперь он окончательно переключился на Украину. Это подтверждает его недавнее общение с еще одним нашим «героем» – Александром Мединским. Этот персонаж не менее интересен, в частности, тем, что выдает себя за «ветерана спецназа и участника АТО», а по сути своей, является элементарным провокатором. Имеющий старые связи с русским фашистом Дугиным и одиозным украинцем Корчинским, Мединский ныне просит политического убежища в Финляндии, а недавно он обратился к американскому президенту Дональду Трампу, утверждая, что располагает «свидетельствами об изготовлении и применении украинскими военными химического оружия на территории Донбасса».

На днях эти «голубки» неплохо поворковали в эфире весьма специфического (выражясь культурно) сайта «Голос Правды», где обсудили довольно широкий круг вопросов, включая «Чей Львов?», а также разглагольствовали о том, как ныне плохо живется в Украине («на уровне Африки, это ужас и отстой»), как Европа использует Украину в своих меркантильных интересах, в частности, «русофобских». Впрочем, досталось и российской власти, которая, если бы была по-настоящему патриотичной, то, дословно, «ввела бы свои войска на Донбасс и защитила русских». «Если бы украинцы убивали поляков во Львове, Польша обязательно ввела бы туда войска и защищала своих людей», – заявил Мацейчук. Предлагаем запомнить эти фразы для лучшего понимания далее изложенного.

Как уже сообщалось ранее, на минувшей неделе в столице Чехии – Праге, состоялось примечательное мероприятие, так называемый «Первый национальный конгресс украинцев» под предводительством еще одной видной кремлевской «консервы» – Рустама Ташбаева, долгое время проживавшего в РФ, а ныне гражданина США, который подвизался активничать по «украинскому вопросу» уже после Евромайдана. Среди «конгрессменов» был и Иван Бубенчик, ранее заявлявший, что лично расстреливал беркутовцев на Майдане. К слову, Бубенчик на «конгрессе» был избран «народным президентом», за которым, по замыслу организаторов, широкие народные массы должны пойти свергать действующую власть, а несогласных с ними «зачистят» «тайная полиция» и «народный трибунал», вероятно, «по законам военного времени».

Данный расклад уже выглядит довольно интересно, но и это еще не все. Во время проведения «конгресса», в здании гостиницы, где он проходил, проживал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который, впрочем, не почтил своим присутствием сие мероприятие, однако, провел, не выходя из номера, несколько встреч с «борцами за светлое будущее».

Все выглядит так, что после относительного затишья, господин Саакашвили вновь решил развить бурную активность. Недавно он провел пресс-конференцию в Гааге, где вновь поведал о своих приключениях в Украине, кроме того, на днях ожидается очередной информационный поток от бывшего одесского «губернатора», суть которого, впрочем, ясна заранее.

Все это бы выглядело, в принципе, объяснимо, а вот чего объяснить нельзя, так это того, что лидер «Руха Новых Сил», который, на словах, жаждет построить благоденствующую Украину для украинцев, не гнушается общением с упомянутым выше Мацейчуком, о чем тот радостно «доложил» у себя на странице в Facebook. Согласитесь, так и до Шария недалеко докатиться, ведь не секрет, что Мацейчук имеет к нему самое прямое отношение. Хотя, если принять во внимание то, что и Саакашвили, и Шарий, в настоящее время проживают в Нидерландах, то следует, наверное, не удивляться, а делать выводы.

Во всей этой гремучей смеси из Саакашвили, «конгрессменов» и других кремлевских «консерв», не трудно разглядеть желание их кремлевских кукловодов во чтобы то ни стало вклиниться в украинский политический мейнстрим, дабы к началу предвыборной кампании позиционировать себя чем-то большим, чем просто кучка маргиналов и проходимцев разного рода. Как будет дальше, покажет время, однако, подбор участников этого шоу уже выглядит весьма показательным.

Секция «Браво» группы «ИС»