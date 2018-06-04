РПЦ узурпировала каноническую территорию Киевской митрополии

Взаимоотношения Московского с Константинопольским Патриархатом, всегда были непростыми. В результате произошел не признанный де-юре, но свершившиеся де-факто самозахват канонической территории Киевской митрополии.

К сожалению, ныне Московский Патриархат на территории Украины стал пространством влияния режима Путина, из церковной организации он постепенно трансформируется в «контору», которая проводит в Украине интересы Кремля. Проведем аналогию. Кто громче всех кричит: «Держите вора» – верно, сам вор. Работает тут фрейдистский механизм проекции, то есть приписывание другому своих негативных черт с целью самоутверждения. Об этом и многом другом рассказывает русско-польский теолог, хабилитованный доктором философии Павел Обнорский (имя и фамилия изменены по его просьбе) в беседе с Максим Михайленко для информационно-аналитического портала «Хвиля».

Как известно, Московский Патриархат и его клевреты утверждают, что только они и только они каноничные, а все иные Православные церкви в Украине (прежде всего, Киевский Патриархат и УАПЦ) не каноничные и от того безблагодатные. Поэтому и таинства там не совершаются и спасения там нет. И куда ж обывателю податься? Ходить в московскую церковь и слушать там агитацию за Путина. И потихоньку превращаться в украинофоба. Со смирением принять отказ священника отслужить панихиду за павших в АТО, одобрять тот демарш Онуфрия (Березовского), который не встал, когда законно избранный президент поминал в Раде героев, убитых террористами. Или пойти в иную структуру… а там нет спасения. Порочный круг выходит. Но дело обстоит не так, как предполагает официальная пропаганда Московского Патриархата. Я уже упоминал про то, что они на каждом шагу голосят про то, что только они каноничные.

А на самом деле, если внимательно изучить исторические документы, опубликованные еще при царской власти в сборнике «Архив Юго-Западной России» (АЮРЗ), картина предстает совсем иной. Как раз Московский Патриархат неканоничен и незаконен на территории Украины. И они это прекрасно осознают.

Пропаганда УПЦ ориентирована на опорочивание «неканонических» украинских православных церквей, основана на расширительном толковании каноничности, как якобы влияющем на действительность Св. Таинств. В своей практике УПЦ МП доходит даже до кощунственного «перекрещивания» крещеных не в ней верующих. При этом эта практика полностью противоречит уставным документам самой УПЦ МП, в частности подписанным ею нормам РПЦ МП по отношению к инославию.

При этом есть все канонические основания утверждать, что «каноничность» самой УПЦ МП не более легитимна, чем других церквей. При строгом каноническом подходе, получается, что единственной канонической в полном смысле структурой являются общины Константинопольского патриархата на Закарпатье.

Обратимся к прошлому. Политическое соединение Украины с Москвой во времена Богдана Хмельницкого, естественно, выдвинуло вопрос о церковном подчинении этой страны московскому Патриарху. Церковная зависимость ее от Константинопольского Патриарха противоречила политической зависимости от Москвы, но вопрос о подчинении Киевской митрополии Московскому Патриарху встретил в своем разрешении немало противодействий и затруднений.

Эти затруднения зависели частью от политической раздробленности южной митрополии, входившей своими частями в состав двух государств, частью от личных взглядов на этот вопрос разных влиятельных лиц. Церковное подчинение Киевской митрополии Московскому Патриарху произошло лишь в 1686 г. Киевская митрополия признавалась первой и старейшей между русскими митрополиями, и иерарх ее должен пользоваться преимуществами чести пред другими митрополитами. Ему принадлежит право носить две панагии, митру с крестом; в пределах его епархии ему предносился крест. Черный клобук киевского митрополита заменен был белым. В церковном отношении митрополиту подчинялись и православные епархии, оставшиеся в польских владениях.

В 1686 году Вселенский Патриарх Дионисий IV издал Томос (Учредительную грамоту) о передаче Киевской митрополии в каноническое ведение Московского Патриарха. Обстоятельства издания этого документа и по сей день вызывают споры, как среди ученых, так и среди церковных и политических деятелей. Как же все было на самом деле?

В ноябре 1686 года была ликвидирована автономия Киевской митрополии в юрисдикции Константинопольского Престола, а в 1687 Патриарх константинопольский Дионисий прислал грамоту, утверждающую задним числом, что Киевскую митрополию присоединили к Московскому Патриархату. Вселенские (Константинопольские) Патриархи впоследствии неоднократно заявляли о нарушении канонического порядка в 1685—1686 годах, однако томос 1686 года никогда официально не отменялся. Происходило это потому, что сначала царское правительство, а потом бывший семинарист, весьма осведомленный в церковных делах, И.В. Сталин, а также все его преемники, включая и нынешнего правителя России, завалили взятками Константинопольский патриархат. Это не секрет ни для одного теолога и историка церкви.

То есть сама по себе незаконная передача Киевской митрополии остается таковой, константинопольские иерархи это прекрасно осознавали, но не желали восстанавливать справедливость, поскольку жили на деньги России.

Однако в 1924 году, когда Константинополь дал независимость Польской Православной Церкви в Томосе Вселенского патриарха были написаны еще такие знаменательные слова: «Отделение от Нашего Престола Киевской митрополии и православных митрополий Литвы и Польши, зависимых от Киевской, а также приобщение их к Святой Московской церкви состоялось не согласно каноническим правилам». Таким образом, почти через 250 лет после события Константинополь признал неканоничность того акта, который когда-то заключил с Москвой один из его патриархов, тогда весьма зависимых материально от «поминок» (подарков) Москвы.

Совсем недавно в Киеве в ходе юбилейных торжеств, посвященных 1020-летию Крещения Киевской Руси, Вселенский Патриарх Варфоломей неоднократно именовал Константинопольский Патриархат Церковью-Матерью по отношению к Украинской Православной Церкви. А 26 июля 2008 года в своем программном обращении к украинскому народу, произнесенном на Софийской площади в Киеве, Варфоломей прямо назвал присоединение Киевской Митрополии к Московскому Патриархату «аннексией».

Таким образом, отношение Константинопольского Патриархата к Томосу 1686 года имеет, очевидно, двойственный характер. С одной стороны, как сами Вселенские Патриархи, так и их официальные представители неоднократно делали заявления о нарушении канонического порядка в 1685-86 годах, а с другой, Томос 1686 года никогда официально не отменялся.

Для разрешения существующего конфликта, и блага верующих православных христиан Украины, мне видится наиболее рациональным:

А) Начать широкую информационную кампанию в СМИ, с преданием огласке документов свидетельствующих о незаконности притязаний патриарха Московского на канонические действия вне границ своей юрисдикции, которые описаны как «границы царства Московского». Равно это касается и действий МП в Европе, где МП самочинно поставляет архиереев и учреждает кафедры без позволения патриарха Константинопольского, с попранием его прав и канонов Вселенских соборов.

Б) В рамках этой кампании ввести в широкий научный обиход документы 17 века, свидетельствующие о неканоничности передачи митрополии. Главным образом судебный акт синода Константинопольской патриархии над патриархом Дионисием, содержащий указания на состоявшиеся нарушения канонов Вселенских соборов.

А для исправления в умах некоторых верующих очарованных имперским суесловием, гордыней и ненавистью к свободной и соборной Украине, необходима широкая просветительская работа по распространению подлинных знаний о Христианском вероучении, Православной Церкви, подлинной православной церковности и каноничности. Объяснять, что не президент РФ санкционирует Церковь Украины, а св. Писание, Предание и каноны Вселенских соборов.

Необходимо подчеркнуть, что первенствующим иерархом Вселенского Православия является не патриарх Москвы, а Всесвятейший Варфоломей патриарх Константинополя, и особенные права его подтверждаются Вселенскими соборами. Нужно способствовать избавлению верующих от заблуждений имперского шовинизма и учить духу Христовой Любви и милосердию.

И тогда уже у самого непросвещенного обывателя не возникнет сомнения в том, что исторические материалы могут принести пользу.

«Москвофилы» пишут про «неканоничность» и так далее, хотя МП сама по себе в свете материалов 1686 года неканонична. Помимо АЮРЗ есть достаточно и иных материалов, которые сохранились только в РФ. В Константинополе их копии могли сгореть во время восстания Ипсиланти еще в 1820-е годы.

Многие не учитывают, что между 1925 и 1943 никакой канонической ПЦ в Москве не было. Константинопольский патриархат признавал ВЦУ Александра Введенского, пятирежды женатого. Патриарх Сергий (Старгородский) был не менее каноничен, чем кто угодно. Спрашивать какого либо разрешения «кириархальной » церкви было просто не у кого. Так что и митрополит Поликарп (Сикорский) вполне себе каноничен.

Павел Обнорский, «Хвиля»