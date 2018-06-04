Порошенко пообещал наказать Россию за приговор вынесенный судом Сущенко

Президент Украины Порошенко особо отметил, что судилище над Сущенко – «беспрецедентный цинизм и абсолютно надуманные обвинения». Так же президент подчеркнул, что Россия подобными псевдоприговорами расписывается в собственной агрессии против Украины.

Президент Петр Порошенко уверен, что Россия обязательно понесет наказание за издевательства над украинцами. Об этом он сообщил в Twitter.

«Беспрецедентный цинизм российского «суда», который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает – кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев», – возмущается глава государства.

Безпрецедентний цинізм російського «суду», який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить – кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців. pic.twitter.com/tTL9CDOMfe — Петро Порошенко (@poroshenko) June 4, 2018

Он считает, что подобными псевдоприговорами Кремль «демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе».

Ранее сообщалось, что украинскому журналисту Роману Сущенко в России вынесли приговор по сфабрикованному против него делу. МИД Украины заявил протест в связи с этим приговором.

«Украинско-Российское обозрение»