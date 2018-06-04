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Новости

Порошенко пообещал наказать Россию за приговор вынесенный судом Сущенко

«Украинско-Российское обозрение»
04 июня 2018

Президент Украины Порошенко особо отметил, что судилище над Сущенко – «беспрецедентный цинизм и абсолютно надуманные обвинения». Так же президент подчеркнул, что Россия подобными псевдоприговорами расписывается в собственной агрессии против Украины.

Президент Петр Порошенко уверен, что Россия обязательно понесет наказание за издевательства над украинцами. Об этом он сообщил в Twitter.

«Беспрецедентный цинизм российского «суда», который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает – кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев», – возмущается глава государства.

Он считает, что подобными псевдоприговорами Кремль «демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе».

Ранее сообщалось, что украинскому журналисту Роману Сущенко в России вынесли приговор по сфабрикованному против него делу. МИД Украины заявил протест в связи с этим приговором.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Петр Порошенко, приговор, Роман Сущенко, Россия, Украина

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