Украинского журналиста Сущенко осудили на 12 лет колонии строго режима

Журналиста обвинили в шпионаже по сфабрикованному против него в России делу. «Суд» в Москве приговорил его к 12 годам колонии строго режима. Сам Сущенко вины не признает.

Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко. Соответствующий приговор коллегия объявила 4 июня, сообщил в Twitter бывший адвокат журналиста Марк Фейгин.

Суд назначил Сущенко наказание в виде 12 лет колонии строго режима.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) June 4, 2018

«Жалоба будет подана завтра», – добавил Фейгин.

Министерство иностранных дел заявило про протест «относительно незаконного приговора».

«Заявляем протест РФ из-за незаконного приговора журналисту Сущенко. Дело было полтически мотивированным. Требуем освобождения», – написала Беца.

Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку.Політично вмотивована справа.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/VcjvMh2WOa — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 4, 2018

Обвинение просило посадить журналиста на 14 лет.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Сущенко не был журналистом, так как при въезде в Россию не указывал, что будет заниматься информационной работой.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в «шпионаже».

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

МИД Украины требует освобождения журналиста.

Сам Сущенко вину не признал.

В понедельник, 24 апреля, защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.

«Украинско-Российское обозрение»