Голодающему Сенцову тюремные медики делают внутривенные инъекции для поддержания жизни

Голодовка Сенцова проходит под наблюдением тюремных врачей, для поддержания его жизни и здоровья ему начали делать внутривенные инъекции.

Незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков. Об этом российскому «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«На сегодняшний день голодовка продолжается. Он все также находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно», – заявил собеседник агентства.

Он также утверждает, что состояние Сенцова «удовлетворительное».

По словам сотрудника пресс-службы ведомства, Сенцов получает поддерживающую терапию – ему делают внутривенные инъекции.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отмечала, что Сенцову, объявившему голодовку c 14 мая, каждый день колют литр глюкозы.

Сестра Сенцова также рассказала, что находится на связи с украинскими политиками, «но пока никакого прогресса не видит».

Также Каплан заявила, что «бесполезно убеждать Сенцова отказаться от голодовки, которую он начал, чтобы добиться от российских властей освобождения украинских политзаключенных».

31 мая экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что ей удалось поговорить с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым и узнать о состоянии его здоровья.

«Выпало два зуба… Худой и бледный», – писала она тогда в Твиттере.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 22-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что «обеспокоен этим обстоятельством», позже сам объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля проводились в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

«Интерфакс»