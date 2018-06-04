Кольченко намерен голодать, пока хватит сил и здоровья

Объявивший голодовку Кольченко, осужденный вместе с Сенцовым по сфабрикованному делу – находится в медчасти колонии, где отбывает срок. Не смотря на это, Кольченко решительно настроен продолжить голодовку с требование освобождения Сенцова.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко находится в медчасти колонии, но утверждает, что будет продолжать голодовку пока «хватит здоровья». Об этом сообщил российский правозащитник Николай Щур в Facebook.

«Находится Саша в боксе в медчасти (условия там хорошие, мы там были много раз). Пищу ему регулярно носят. Он столь же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет у него давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду», – сообщил Щур.

Час назад от Саши Кольченко вышел адвокат. К Саше его провели удивительно быстро — сразу.Находится Саша в боксе в… Опубліковано Nikolay Shchur 3 червня 2018 р.

От также добавил, что Кольченко заявил, что «будет держаться, пока здоровья хватит» и его требования остались прежними – освободить Олега Сенцова.

31 мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

1 июня Россия в очередной раз отказала во встрече украинского консула с Кольченко.

От Кольченка в тюрьме требуют отказа от украинского гражданства.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 22-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что «обеспокоен этим обстоятельством», позже сам объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля проводились в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

«Украинско-Российское обозрение»