В связи с военными учениями Украина закрыла для судоходства часть Азовского моря

Учения продлятся до 1 сентября 2018 года, на этот срок Украина закрыла для судоходства часть азовского моря вблизи побережья Мариуполя и Бердянска.

Украина закрывает некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений. Об этом начальник пресс-центра Военно-морских Сил Украины Олег Чалык сообщил в комментарии «Новостям Донбасса».

По его словам, район закрыт по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября.

Будут закрыты районы на восток от Мариуполя, возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.

Напомним, что 20 мая Россия закрыла для украинских судов 2 тысячи квадратных километров Азовского моря из-за проведения боевых стрельб.

С 30 апреля 2018 года Россия проводит досмотр судов, которые проходят через Керченский пролив.

Известно, что в Азовское море из-за Керченского моста не смогут зайти полторы сотни судов и кораблей типа Panamax и крупнее.

«Новости Донбасса»