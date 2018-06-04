МИД Украины требует допустить консула к украинцу задержанному в Москве

В конце мая в Москве был задержан украинский гражданин, которого в контрабанде запчастей для военной техники. Задержание произошло не на границе.

Министерство иностранных дел Украины требует допустить своего консула к украинцу, задержанному в российской столице. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

«Получено официальное сообщение органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула», – пишет она.

Отримано офіц повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 4, 2018

В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике. Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский в комментарии «Громадському радіо».

«Но задержан он не во время прохождения границы … Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе», – рассказал Чудовский.

Он планирует обращаться в посольство Украины в России для помощи задержанному украинцу.

Как сообщил адвокат в Facebook, он намерен поехать в Москву.

Адвокаты в Москве!#адвокатЧудовский #Москва #Россия #уголовноеделоSOS ! В России задержан гражданин Украины! На этой… Опубліковано Игорем Чудовским 3 червня 2018 р.

«Прошу коллег порекомендовать адвокатов из Москвы для организации защиты нашего гражданина», – написал Чудовский.

Имя и фамилия задержанного не называется.

Утром 4 июня в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию о задержании украинца и выясняют все обстоятельства.

МИД Украины