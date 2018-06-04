Путин дал старт российским контрсанкциям

После одобрения законопроекта Совфедом, Путин подписал закон о российских контрсанкциях, в ответ на санкции США, ЕС и Украины. Оно вступят в силу с момента их официального опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА «Новости».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщает ТАСС, Совет Федерации РФ единогласно принял закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств».

Согласно документу, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия, но они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкцій, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

Законопроект 13 апреля был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и принят в третьем чтении 22 мая.

Авторами законопроекта были спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и главы фракций.

За время рассмотрения документа в нижней палате парламента его содержание значительно изменилось: в первой редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер, ко второму чтению их осталось 6.

Законопроект разрешает российским властям вводить и иные ограничения – «в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку».

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Как известно, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Украина ввели и усиливают санкции в отношении российских компаний и ключевых лиц из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины, включая боевые действия на востоке.

Россия же вместо того, чтобы выполнить Минские соглашения и отступить с Донбасса, а также вернуть Крым Украине, вводит свои контрмеры.

РИА «Новости»