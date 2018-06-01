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Зона "русского мира"

Хронология российского вранья, – Цимбалюк о новых высказывания Лаврова про катастрофу MH17

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
01 июня 2018

Лавров считает, что русофобам уже должно быть стыдно за обвинения в адрес России по поводу катастрофы MH17. «Стыдно обвинять Россию, русофобы!» – девиз российского МИД. И несколько слов о «смерти» и чудесном «воскрешении» Бабченко.

Лавров отправился Минск и там заявил, что все кто обвиняет Кремль в атаке на гражданский самолет – играют в новую игру «Русофобия». Все это и многое другое – в новом юбилейном видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Лавров привел классические отмазки, но почему-то снова никто не поверил, но это не мешает президенту РФ обманывать всю планету.

А так же несколько слов об истории с Аркадием Бабченко.

«С@ка ты, Бабченко!!!», – приветствует «воскрешение» Аркадия Роман, радуясь, что новости о его смерти оказалась «сильно преувеличенной».

Чудесному Воскресению Аркадия посвящается. Живи до ста лет, дурак! Заставил испытать незабываемые эмоции.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: MH17, Аркадий Бабченко, Роман Цимбалюк, Сергей Лавров

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