Российская абсурдность: пиар-акции прямых линий превратились в средство обратной связь

Правительство объявило войну растущим ценам не бензин. На месяц раньше запланированного в России снижаются акцизы на топливо.

Это решение требует внесения поправок в Налоговый кодекс, однако, как выяснил «Коммерсантъ», это сделают задним числом. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что положительную роль здесь сыграла предстоящая «Прямая линия» с президентом.

Приятно, когда сбываются собственные прогнозы. Российская власть серьезно озаботилась ростом цен на бензин. Всего неделя остается до «Прямой линии» с президентом, где вопрос неизбежно зададут. А поскольку тема острая, Владимир Путин не может отделаться фразами о мировой тенденции – здесь нужна конкретика. Необходимо разрядить обстановку, а то ведь так и до протестов недалеко.

Руководство страны пошло привычным путем, призвав на помощь проверенный годами механизм ручного управления. На этот раз глава государства не стал принимать в этом участие – проблему доверили новому куратору промышленности, вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Он созвал совещание с нефтяниками, где получил от них заверение – по-другому, естественно, быть не может – удерживать цены на топливо в течение примерно месяца. Больше никак, дальше компании просят поддержки – в первую очередь, речь идет о сокращении фискального давления на отрасль.

Сказано – сделано: акцизы на бензин снижаются не с 1 июля, как планировалось, а прямо сейчас – на месяц раньше. В июле же запланировано дальнейшее снижение. Не факт, конечно, что цены сразу упадут, но, по крайней мере, затормозятся. Теперь Владимир Путин сможет успокоить озадаченный электорат.

Бензин, кстати, не единственная проблемная точка. Другая острая тема – пенсионный возраст. В совокупности с растущим топливом может получиться перебор – слишком много непопулярных мер.

Еще несколько дней назад казалось, что вопрос решен окончательно – пенсионный возраст повышают. Но вот мы видим, что процесс пошел в другую сторону. Источники говорят: планировалось совещание, однако его пришлось перенести на неопределенный срок – нет согласия, как повышать, когда и насколько.

О том, что бензин подорожает, предупреждали еще в январе – собственно, когда и повысили акцизы. Видимо, рассчитывали, что каким-то чудом обойдется без подорожания. Но не получилось.

Есть даже непроверенные, но очень похожие на правду сведения, что цены искусственно сдерживали к президентским выборам. Но затем вынужденно отпустили. В итоге дотянули до лета, ситуация стала осложняться – совсем немного осталось до психологической отметки в 50 рублей за литр. Хотя, конечно, возникает вопрос: насколько наша экономика является рыночной, если ее приходится регулировать специальными совещаниями к конкретной дате.

Но есть и хорошие новости: «Прямая линия» превращается в некий дополнительный орган государственной власти – она как бы подталкивает решение многих острых вопросов, которые в обычные дни особо не продвигаются. Более того, это один из немногих оставшихся форматов, который открывает реальную картину жизни в стране. Пока что ее не удается причесать и вычленить остроту.

Так что хорошо бы она была бы почаще – например, раз в квартал.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»