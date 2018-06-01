Зачем Герман назвал имя своего куратора по организации покушения на Бабченко?

В Украине бандит не может быть просто бандитом, шпион – шпионом, а патриот – патриотом. Здесь все связано между собой так, что за какую ниточку не потянешь, все равно вытянешь измену.

Вчера Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток без права на залог Бориса Львовича Германа, которого в СБУ считают организатором покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Иного решения быть не могло, ведь Герман подозревается в особо тяжком преступлении, пишет Юрий Васильченко на страницах «Деловой Столицы».

Пока длилось судебное заседание, в СМИ биографию подозреваемого разобрали на атомы. Жизнеописание действительно интересное. Родился Борис Львович в семье бизнесмена Льва Берковича Германа, которого в прессе связывают с легендарным Семеном Могилевичем, экс-президентом столичного «Динамо» Григорием Суркисом, кумом Путина Виктором Медведчуком и Дмитрием Притыкой, бывшим председателем Высшего хозяйственного суда и дважды нардепом от «Партии регионов». Сейчас о нем мало кто помнит, а когда упоминания о Притыке часто попадали в новостные ленты. Другое дело, в каком свете.

Борис Герман получил юридическое образование, был помощником двух нардепов – социалиста-банкира Михаила Гончарова и «регионала» Игорю Плохого. О первом в последний раз было слышно в апреле 2015-го, когда его задержали в Петербурге, где он скрывался от украинского правосудия. Гончарову в Украине инкриминировали мошенничество. Где он сейчас, неизвестно.

И вряд ли он надолго задержался в российской тюрьме. А Плохой – в Украине. Совсем недавно в эфире одного из телеканалов он говорил, что был первым украинским политиком, который признался о наличии паспорта гражданина европейского государства, и поэтому подал документы на выход из украинского подданства.

Но настоящей страстью Германа-младшего были не судейская мантия, не прокурорский мундир и не «корочка» помощника нардепа, а оружие. Он – исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране.

Адвокат подозреваемого Евгений Солодко (он же – защитник экс-«регионала» Александра Ефремова, за что депутат «Самопомочи» Елена Сотник даже уволила его с должности своего внештатного советника) написал о подзащитном: оптика Германа стоит на винтовках наших снайперов в зоне АТО. Не исключено, но к сути дела это отношения не имеет. К тому же Борис Львович занимается и другим бизнесом.

Вокруг «Шмайсера», по данным СМИ, продолжается конфликт акционеров, из-за которого Герман находился в поле зрения правоохранительных органов. Этот факт выглядит как зацепка для тех, кто не верит в его виновность. Мол, вся эта история – провокация и подстава, чтобы отодвинуть Германа от предприятия.

Однако в суде сам Борис Львович подтвердил связи с российскими спецслужбами. Правда, по его версии, делал он это исключительно в интересах нашего государства, сотрудничал с контрразведкой СБУ, искал российских агентов и пути их финансирования.

А самое интересное – назвал фамилию человека, который отвечает в частном фонде Путина за совершение терактов в Украине. Это Вячеслав Пивоварник, товарищ Германа. Казалось бы, зачем подозреваемому признаваться в связях с российскими спецслужбами и в целом называть имя куратора кремлевских ассасинов в Украине.

Он ведет к тому, что выведывал информацию и делился ею с СБУ. В прокуратуре это ставят под сомнение. Поставим под сомнение и мы: в открытых источниках удалось найти нескольких Вячеславов Пивоварников, но по роду занятий, возрасту, географии они не подходят на роль кукловода из путинского фонда. Да и о каком именно фонде идет речь? Не исключено, что у Германа есть товарищ по фамилии Пивоварник, живет он на России и даже может работать старшим «куда пошлют», поэтому чистосердечное признание задержанного больше похоже на попытку завести следствие в другую сторону.

Сейчас все бросятся искать, что это за фонд, что за разбойники бродят по Украине, чьи фамилии в списках на уничтожение. И зачем Герман вспомнил о «людях Пашинского», которых, по его словам, финансируют из Москвы. Он еще назвал какую-то мелкую партию, но ни слова о крупных политсилах.

На самом деле, Герман, если имел контакт с куратором наемных убийц, точно должен знать больше. И когда с ним поработают ловкие адвокаты, а, судя по родственных связям, оплатить их услуги семья сможет, то подозреваемый впоследствии будет фонтанировать именами «тайных агентов Кремля» в СБУ, армии, парламенте. По каждому факту придется вести следствие, ведь в нашем Facebook настроения очень изменчивы.

Проще говоря, нас ожидает «Санта-Барбара» с пока незавершенным сценарием. И не исключено, что Борис Львович впоследствии окажется в списках на обмен, как подозреваемый в терроризме Владимир Рубан.

Юрий Васильченко, «Деловая Столица»