Радикализм Бабченко и потерянная репутация России

А если подумать, то все это, конечно, в его стиле! Радикальная журналистика – радикальный перфоманс. Вообще, друг Аркадий, за такие шуточки, конечно…

Зато теперь Бабченко имеет редкую возможность при жизни прочитать о себе все то, что обычно говорят только на похоронах. Теперь Бабченко может писать сценарий и снимать кино – потом что таких историй одна на миллион. Теперь он должен прожить очень долго. Но обязан еще внимательнее оглядываться, входя в подъезд! Теперь Аркадию Бабченко точно закрыта дорога на родину, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на «Эхо Москвы».

Теперь Аркадий не получит денег от Матвиенко, что не отменяет того факта, что Валентина Ивановна единственная, наверное, из всей власти, кто повел себя искренне и по-человечески. Теперь мы услышим и увидим потоки невероятного дерьмища с телеэкарнов о провокаторах, либералах, изготовителях фейков по-киевски и тому подобного.

Теперь мы будем читать тексты Бабченко и думать, что всего этого он мог и не написать. И теперь нам становится грустно. Потому, что мы представляем, что точно так же могли остаться в живых Политковская и Немцов, Щекочихин и Холодов – и десятки других журналистов и активистов, кого не только хотели, но и смогли убить. И мы точно также будем представлять, что сказали бы и что написали бы сегодня они, если бы это была не смерть, а умелая инсценировка.

А в жизни России и Украины эта история останется только ярким, даже ярчайшим, но эпизодом. Но изменить она ничего не сможет. Даже если будет абсолютно точно, неопровержимо продемонстрировано, что Аркадия Бабченко собирались ликвидировать российские спецслужбы – что и для кого это сможет поменять?

Ребята, тут по «боингу» доказательств давно выше крыши! На нашей репутации некуда ставить пятна, потому что и репутации никакой уже нет. Поэтому сейчас важно одно: Бабченко жив! Его Ольга – снова жена, а не вдова. Его шестеро детей снова с отцом и они не сироты.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»