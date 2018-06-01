Вертолеты для Украины из Франции: хорошо это, или плохо?

С одной стороны, соглашение – движение к стандартам НАТО, с другой – удар по отечественному оборонпрому. Давайте рассмотрим вопрос подробней.

В Париже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и госсекретарь министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали соглашение о поставке Украине 55 вертолетов Airbus. Речь о трех моделях — Н125, Н145 и Н225. Стоимость сделки оценивается в 551 млн евро. В украинском бюджете на это выделен 1 млрд грн, то есть 32,9 млн евро. Остальная сумма – предоставленный французской стороной кредит под 1% годовых, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы».

Аваков рассказал, что сперва Франция поставит Украине 37 вертолетов, из которых 21 – машины Н225 грузоподъемностью более 10 т. «Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре машины, – уточнил глава украинского МВД. – Остальные 18 единиц получим позже».

Также в ведомстве сообщили, какие задачи должны будут выполнять закупаемые вертолеты: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах.

Геликоптеры выглядят очень привлекательно и, конечно, оснащены современным оборудованием.

Однако данное соглашение имеет, как водится, две стороны – положительную и отрицательную. И само по себе решение довольно противоречиво с практической точки зрения.

Начнем, пожалуй, с отрицательной стороны. Данные вертолеты – новинка для Украины. «Новинка» – ключевое слово. Это значит, что неизбежны проблемы с освоением, эксплуатацией, обслуживанием, ГСМ, по крайней мере, на начальном этапе. Опять же придется раскошеливаться на фирменный сервис, и остается неясным, позволит ли продавец заняться его локализацией на имеющихся мощностях. В любом случае не хотелось бы, чтобы оказался неучтенным опыт с подаренными США джипами HMMWV, на которые умельцам случалось наваривать бамперы от ГАЗ-66.

Нельзя, конечно, утверждать, что эти вертолеты Украине не нужны. Учитывая необходимость в модернизации отечественного авиапарка, «рожденного в СССР». Но как быть с украинским оборонпромом, с головой окунувшимся в ремонт и улучшение своих вертолетов и самолетов? В этот процесс ведь были вложены немалые средства и силы. Военный эксперт Михаил Жирохов в декабре прошлого года подробно расписал, кто и сколько поставил «на ноги» украинской авиации. Так, по его словам, к концу прошлого года по сравнению с 2011-м «прирост по уровню исправности авиапарка составил более 300%».

И, в частности, если говорить о вертолетах, в той или иной степени модернизацию прошли боевые вертолеты Ми-24 и транспортно-десантные Ми-8 с замещением запчастей российского производства украинскими или западными аналогами.

Михаил Жирохов отмечал, что, например, ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» занимается ремонтом/модернизацией Ми-8 и Ми-24, и в 2017 году один Ми-24ПУ-1 уже передали ВСУ. Помимо конотопского предприятия, в улучшении авиапарка задействована и та же запорожская «Мотор Сич». Так, завод продлил ресурс авиадвигателей собственного производства на три Ми-8 ВС ВСУ.

Правда, с «Мотор Сичью» и ее владельцем, пардон, почетным президентом Вячеславом Богуслаевым (экс-нардеп от Партии регионов, сейчас депутат от «Воли народа»), ситуация неоднозначная ввиду апрельских обысков СБУ. Спикер спецслужбы Елена Гитлянская тогда их объяснила подозрением на подготовку к диверсии. Также решением Шевченковского райсуда Киева были арестованы 56% акций предприятия, которые, как отмечают силовики, незаконно проданы иностранным компаниям со счетами в офшорах, связанным с китайской корпорацией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

В СБУ подчеркивали, что иностранные акционеры намеревались «противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов». Еще и Беларусь подключилась.

Обыски и расследование привели к приостановке торговли акциями «Мотор Сичи» украинскими биржами, отмене годового собрания акционеров. К тому же «Украинские новости» со ссылкой на свои источники писали 23 мая, что в ГПУ уже лежит проект представления о снятии неприкосновенности с Богуслаева, но Юрий Луценко пока раздумывает.

В общем, как говорилось выше, ситуация неоднозначная и трудно спрогнозировать будущее предприятия, занятого в украинской оборонке. Будет ли простое переформатирование с целью устранения от руководства завода экс-«регионала» и, следовательно, сохранение его мощностей. Или французский контракт как раз указывает на отказ от «услуг» предприятия.

«Мотор Сич» – просто пример, поскольку украинский оборонпром не завязан лишь на предприятие Богуслаева. Как отмечает в Facebook директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бардрак, это еще и «Антонов», и порядка 15 заводов поменьше. Которые, отметим, могли бы получить ныне выделенный на французские вертолеты миллиард.

Ну, может, меньше, если бы речь зашла о необходимости приобретения технологий для качественного скачка в сфере производства отечественной авиации. Правда, в одном с Аваковым трудно не согласиться – парк вертолетов большой грузоподъемности у нас как таковой отсутствует.

Теоретически на базах хранения имеется свыше двух десятков законсервированных Ми-26, но они выработали межремонтный ресурс еще к началу 2000 года. К тому же, помимо восстановления до летного состояния, они требуют и глубокой модернизации, что по цене может быть сопоставимо с покупкой летающей техники поновее.

Тем не менее решение касательно вертолетов Airbus имеет явную политическую окраску. Впрочем, как и любая сделка по закупке вооружений и техники для силовых структур. Причем политический подтекст не только внутреннего характера, но и внешнего. Что, вероятно, и является ключевым мотивом для соглашения с Парижем. Если оценивать ситуацию с этой точки зрения, то здесь мы видим положительную сторону.

Во-первых, еще более тесное вовлечение Франции во внутренние украинские процессы в контексте противодействия российской агрессии и на фоне реанимации «нормандского формата». Иными словами, Украина показывает правительству Эммануэля Макрона перспективу заработка. Что, учитывая его напряженные отношения с профсоюзами и проседающую экономику, важно как минимум с точки зрения пиара.

Во-вторых, вертолетная сделка с Парижем выглядит как расширение коридора сотрудничества с западными поставщиками вооружений, открытого с поставкой ПТРК «Джавелин». Причем если контракт перейдет в практическую плоскость (его еще ждет ратификация ВР), то Киев тем самым диверсифицирует и каналы поставок, не привязываясь только к США. Кроме того, реализация этой сделки, очевидно, станет еще одним шагом в приближении к эксплуатационным моделям и стандартам НАТО. Это безусловный позитив и движение вперед.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»