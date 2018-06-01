МИД России прокомментировал отказ Вышинского от украинского гражданства

Российское внешнеполитическое ведомство намерено вмешаться в ситуацию и попытаться вызволить своего провалившегося агента Вышинского, который заявил об отказе от украинского гражданства и обратился к Путину за помощь.

В Министерстве иностранных дел России пообещали помочь арестованному в Украине главреду РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому, но не объяснили как. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, передает «ТАСС».

«Российская сторона всегда оказывает помощь российским гражданам. Естественно, будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм», – подчеркнул дипломат.

Так он прокомментировал обращение Вышинского к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять меры для его скорейшего освобождения.

«Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур», – добавил Кожин.

Напомним, что Кирилл Вышинский заявил в суде об отказе от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину.

Руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.

«ТАСС»