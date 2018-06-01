В связи с покушением на Бабченко СБУ сообщает об угрозах жизни и безопасности других людей

В ходе расследования организации покушения на Бабченко, СБУ выявились существующие угрозы жизни и безопасности других лиц.

Служба безопасности Украины в ходе расследования организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко выяснила, что существовала угроза и безопасности других людей. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ.

«В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу подготовки террористического акта в отношении журналиста А. Бабченко Службой получена информация о реальной угрозе безопасности других граждан», – говорится в сообщении.

Служба безпеки України повідомляє, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів у справі готування… Опубліковано Служба безпеки України 1 червня 2018 р.

Спецслужба пообещала сообщить детали позже.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали «убрать», как и Бабченко.

Сам Бабченко считает, что через несколько месяцев попытки покушений на него могут возобновится.

МИД России разразился истерикой, назвав украинскую спецоперацию по предотвращению покушения на Бабченко. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает наличие в России фондов финансирующих покушения и теракты в Украине.

Задержанный организатор покушения на Бабченко Борис Герман утверждает, что финансировался из частного фонда Путина через своего знакомого, бывшего гражданина Украины Вячеслава Пивоварника. Пивоварник тесно связан с окружением Дмитрия Рогозина.

«Украинско-Российское обозрение»