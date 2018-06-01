Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину

В тоже время обвиненный в государственной измене главред РИА «Новости Украина» сожалеет о своем выходе из украинского гражданства.

Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Об этом сообщает «Громадське» из Апелляционного суда в Херсоне.

«Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер относительно моего освобождения», – заявил Вышинский.

При этом «ТАСС» пишет, что Вышинский сожалеет о выходе из украинского гражданства. «Я всегда гордо показывал паспорт Украины, но у меня нет другого выхода», – цитирует его агентство.

Кроме того, говорится в сообщении, Вышинский попросил передать это свое заявление в Администрацию украинского президента.

Руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.

«Громадське»