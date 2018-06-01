У Путина отреагировали на информацию о финансирование покушения на Бабченко из России

Пресс-секретарь Путина Песков категорически отвергает наличие каких-либо фондов Путина финансирующих теракты и заказные убийства в Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг причастность человека из «приватного фонда Путина» к покушению на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«Конечно, никаких таких фондов в России не существует», – заявил Песков.

По его словам, «любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке являются не чем иным как инсинуацией и не соответствует действительности».

«Если говорить, скажем так, в шутку, то не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются не чем иным как развесистой клюквой», – добавил он.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали «убрать», как и Бабченко.

Сам Бабченко считает, что через несколько месяцев попытки покушений на него могут возобновится.

МИД России разразился истерикой, назвав украинскую спецоперацию по предотвращению покушения на Бабченко.

Задержанный организатор покушения на Бабченко Борис Герман утверждает, что финансировался из частного фонда Путина через своего знакомого, бывшего гражданина Украины Вячеслава Пивоварника. Пивоварник тесно связан с окружением Дмитрия Рогозина.

«Интерфакс»