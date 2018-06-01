Лиц из списка организаторов покушения на Бабченко возьмут под охрану

После проведения спецоперации по раскрытию российской агентурной сети готовившей теракты и покушения в Украине, лиц на которых могут готовится покушения возьмут под охрану.

Лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

Луценко уточнил, что у правоохранителей есть полный список лиц, которых организаторы покушения на Бабченко также планировали убить.

«У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть», – сказал Луценко.

Луценко объяснил, что инсценировка «убийства» Бабченко нужна была для того, чтобы вызвать доверие у организатора этого преступления и получить этот список.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали «убрать», как и Бабченко.

Сам Бабченко считает, что через несколько месяцев попытки покушений на него могут возобновится.

МИД России разразился истерикой, назвав украинскую спецоперацию по предотвращению

Задержанный организатор покушения на Бабченко Борис Герман утверждает, что финансировался из частного фонда Путина через своего знакомого, бывшего гражданина Украины Вячеслава Пивоварника. Пивоварник тесно связан с окружением Дмитрия Рогозина.

«1+1»