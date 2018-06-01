Парламент Нидерландов поддержал решение правительств своей страны и Австралии возложивших ответственность за катастрофу MH17 после обнародования результатов расследования.

Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским «Боингом» в 2014 году над Донбассом. Это выяснилось в ходе дебатов, которые состоялись в четверг с участием министра иностранных дел Стефа Блока, сообщает нидерландское издание «NOS.nl».

В рамках дебатов не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты говорили о «правильном, логическом и смелом» решение правительства возложить ответственность на Россию.

Позицию парламентариев поддержал даже Тьерри Боде, лидер партии «Форум за демократию», которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу. Боде всегда сомневался в независимости Совместной следственной группы, которая ведет расследование катастрофы. Однако в ходе дебатов он признал результаты расследования следственных тщательными и правдоподобными, хотя заметил, что остается «в поиске правды».

«Признание ответственности России является оправданным и логичным шагом», — цитирует Боде de Volkskrant.

Несмотря на небывалое единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались «Форум за демократию» и правая «Партия свободы» (PVV).

Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бельгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

В то же время несколько оппозиционных партий, среди которых «Форум за демократию», PVV, CDA и SP, хотят также проведения расследования о роли Украины. Депутат «Партии свободы» Раймонд де Рон заявил, что Украина должна быть привлечена к ответственности, «поскольку не закрыла свое воздушное пространство»

Министр Стеф Блок заявил, что на сегодня нет достсаних достаточных ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы. Он добавил, что «не исключает ответственности Украины» в будущем.

Вместе с тем Блок добавил, что решение Нидерландов признать вину России превратило страну в объект распространения дезинформации со стороны РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за свою роль в катастрофе лайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17.

В Госдепе США заявили, что полностью доверяют выводам международной Совместной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17.

Как сообщалось, правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малайзийский «Боинг» в небе над Донецкой областью в 2014 году.

В то же время российское издание-расследователь «The Insider» выяснило, что Иванников действующий генерал ГРУ и является не только главным фигурантом в деле о сбитом «Боинге«, но и ранее был «министром обороны» в сепаратистском «правительстве» Южной Осетии.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета «Боинг» рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК «Бук», доставленного с территории России.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото «Бука 332», сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает. А президент Путин настаивает на полноценном участии России в расследовании катастрофы в небе над Донбассом в 2014 году.

Австралия и Нидерланды также требуют от России компенсаций семьям жертв MH17.

«NOS.nl»