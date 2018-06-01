Инсценировка покушения на Бабченко – антироссийская провокация, – МИД России

В российском внешнеполитическом ведомстве разразились истерикой после того, как было обнародован факт инсценировки покушения на Бабченко и задержаны его организаторы.

В министерстве иностранных дел России заявили, что спецоперация СБУ с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко и обвинения в причастности РФ к его организации являются «русофобской ложью». Об этом говорится в комментарии МИД России.

«Сразу же после запуска слуха об убийстве А.А.Бабченко были сделаны соответствующие заявления украинского премьер-министра и прочих официальных лиц, прямо обвинивших в причастности к этому Россию. Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василя Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами», – отмечают в российском министерстве.

В МИД РФ считают естественным, что украинские спецслужбы будут продолжать «развивать эту провокацию».

«Украинские власти, видимо, не могут найти другого способа показать свою эффективность, как продемонстрировать постановочное убийство вместо того, чтобы расследовать реальные преступления: убийства О.А. Бузины, П.Г. Шеремета и других журналистов, а также заживо сожженных жителей Одессы» , – отмечают в МИД РФ.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали «убрать», как и Бабченко.

Сам Бабченко считает, что через несколько месяцев попытки покушений на него могут возобновится.

Задержанный организатор покушения на Бабченко Борис Герман утверждает, что финансировался из частного фонда Путина через своего знакомого, бывшего гражданина Украины Вячеслава Пивоварника. Пивоварник тесно связан с окружением Дмитрия Рогозина.

МИД России