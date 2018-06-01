Глава МИД Германии посетит линию фронта на Донбассе

Состоялась встреча президента Украины Порошенко с главой МИД Германии Маасом на которой обсуждались вопросы мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Президент Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом ситуацию на Донбассе и скоординировал дальнейшие шаги для мирного урегулирования конфликта. Как сообщает пресс-служба президента, Маас впервые прибыл в Украину с рабочим визитом и президент принял его 31 мая.
Порошенко отметил решение Гайко Мааса посетить контактную линию для того, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в результате российской агрессии.
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Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, что создаст благоприятную атмосферу для реализации Минских договоренностей.
«Была поддержана идея рассмотреть этот вопрос в рамках следующего заседания министров иностранных дел стран Нормандского формата», – информирует пресс-служба.
Порошенко и Маас поговорили об освобождении украинских политзаключенных и заложников, о спецоперации по Аркадия Бабченко, о деле МН17.
Украинский лидер также заявил, что «Северный поток-2» дает «дополнительную политическую преимущество для России и формирует у агрессора представление о его полной безнаказанности».
Кроме того, Порошенко и Маас обсудили вопросы подготовки к 20-му саммита Украина – ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.
https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1002439112962527232
Утром 1 июня главы МИД Украины и Германии отправились в Мариуполь.