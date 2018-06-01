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Политика

«Доверенное» лицо Путина в организации покушения на Бабченко

Петр Мироненко, Владимир Моторин, «The Bell»
01 июня 2018

Кто на самом деде, этот сотрудник фонда Путина Пивоварник стоящий за покушение на журналиста Бабченко? Какой цепочкой связан Путин с организатором покушения на Бабченко в Украине Германом?

Подозреваемый в организации «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, который был в четверг вечером арестован в Киеве, назвал человека, который, по его словам, стоит за «покушением» на Аркадия Бабченко – Вячеслав Пивоварник, который «в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты». Журналисты издания «The Bell» Петр Мироненко, Владимир Моторин выяснили, как Пивоварник связан с Россией.

Цитата

Как сообщает «Интерфакс-Украина», на суде в четверг Герман заявил: «Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен руководству контрразведки». По словам Германа, контрразведка предоставила ему полномочия изучать связи, изучать, какие деньги приходят в Украину.

Телеканал «Громадське» передал другую цитату Германа, в которой он называет имя и фамилию человека, который к нему обратился: «Вячеслав Пивоварник в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты. Я его знал, еще когда жил в Украине. Контакт в Кремле – Пивоварник».

Бизнес-тренер и партнер национал-патриотов

* В системе «СПАРК-Интерфакс» есть данные только об одном человеке с таким именем – Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Человек с такими ФИО руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе – 50% ООО «Общественная служба безопасности Украины», вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

* По данным СПАРК, этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда «Русские» и «Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины».

* В соцсети «Одноклассники» есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника – Борис Герман.

Профиль Вячеслава Пивоварника в «Одноклассниках».

* Более подробно биография Пивоварника описана на сайте Seminars.management.com.ua. Там он назван управляющим партнером компании TALENTKAPITAL. ООО «Теленткапитал» есть в числе учрежденных Пивоварником в СПАРК. Судя по твиттеру компании, в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но на момент публикации заметки он был удален. Удален был и профиль Пивоварника во «ВКонтакте», но в кэше агрегаторов данных из соцсетей видно, что последним местом жительства в аккаунте был указан Санкт-Петербург.

Компания соратника Рогозина

* В 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник, по данным СПАРК, также был гендиректором украинского ООО «Рускон-Украина». Владельцем ООО значится иностранная компания «Енервi трейд сервiсиз ЛТД». В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман.

* «Рускон-Украина» – СП с российским оператором контейнерных перевозок «Рускон», говорится в новости на сайте последнего. В качестве контакта там указан ящик электронной почты «s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua». Владелец «Рускона» – бизнесмен, бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. «РБК» называл его соратником, а издание «The Insider» – «близким другом» экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Петр Мироненко, Владимир Моторин, «The Bell»

Tags: Аркадий Бабченко, Борис Герман, Василий Грицак, Владимир Путин, Вячеслав Пивоварник, Дмитрий Рогозин, Петр Порошенко, Россия, сбу, убийство, Украина, Юрий Луценко

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