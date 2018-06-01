«Доверенное» лицо Путина в организации покушения на Бабченко

Кто на самом деде, этот сотрудник фонда Путина Пивоварник стоящий за покушение на журналиста Бабченко? Какой цепочкой связан Путин с организатором покушения на Бабченко в Украине Германом?

Подозреваемый в организации «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, который был в четверг вечером арестован в Киеве, назвал человека, который, по его словам, стоит за «покушением» на Аркадия Бабченко – Вячеслав Пивоварник, который «в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты». Журналисты издания «The Bell» Петр Мироненко, Владимир Моторин выяснили, как Пивоварник связан с Россией.

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Как сообщает «Интерфакс-Украина», на суде в четверг Герман заявил: «Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен руководству контрразведки». По словам Германа, контрразведка предоставила ему полномочия изучать связи, изучать, какие деньги приходят в Украину.

Телеканал «Громадське» передал другую цитату Германа, в которой он называет имя и фамилию человека, который к нему обратился: «Вячеслав Пивоварник в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты. Я его знал, еще когда жил в Украине. Контакт в Кремле – Пивоварник».

Бизнес-тренер и партнер национал-патриотов

* В системе «СПАРК-Интерфакс» есть данные только об одном человеке с таким именем – Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Человек с такими ФИО руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе – 50% ООО «Общественная служба безопасности Украины», вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

* По данным СПАРК, этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда «Русские» и «Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины».

* В соцсети «Одноклассники» есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника – Борис Герман.

* Более подробно биография Пивоварника описана на сайте Seminars.management.com.ua. Там он назван управляющим партнером компании TALENTKAPITAL. ООО «Теленткапитал» есть в числе учрежденных Пивоварником в СПАРК. Судя по твиттеру компании, в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но на момент публикации заметки он был удален. Удален был и профиль Пивоварника во «ВКонтакте», но в кэше агрегаторов данных из соцсетей видно, что последним местом жительства в аккаунте был указан Санкт-Петербург.

Компания соратника Рогозина

* В 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник, по данным СПАРК, также был гендиректором украинского ООО «Рускон-Украина». Владельцем ООО значится иностранная компания «Енервi трейд сервiсиз ЛТД». В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман.

* «Рускон-Украина» – СП с российским оператором контейнерных перевозок «Рускон», говорится в новости на сайте последнего. В качестве контакта там указан ящик электронной почты «s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua». Владелец «Рускона» – бизнесмен, бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. «РБК» называл его соратником, а издание «The Insider» – «близким другом» экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Петр Мироненко, Владимир Моторин, «The Bell»